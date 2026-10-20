За поредна година учители от СУ „Трайко Симеонов“ – Шумен са ръководители на майсторски класове за педагогически специалисти, организирани съвместно с Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Шумен. Доверието към училището и изборът му за провеждане на инициативата са пряк резултат от трайно повишените постижения на учениците в началния етап на образование.

За лектори на тазгодишните майсторски класове бяха избрани старши учител Анжелина Господинова и учител Ваня Сопотлиева, които представиха пред колегите си работещи практики от своя ежедневен опит в класната стая.

Инициативата се реализира по Националната програма на МОН „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2026 г., Модул 1 „Продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти и подкрепа на новоназначени учители“.

Квалификационният курс с обща продължителност от 32 часа обхвана общо 30 педагози, разпределени в две тематични направления:

Ефективно управление на класната стая;

Местни модели за повишаване на резултатите на учениците.

В рамките на обученията учителите имаха възможност не просто да преминат през теоретичното съдържание, а да дискутират реални казуси, да обменят работещи методи за мотивация на децата и да анализират конкретни модели, съобразени с спецификата на шуменския регион.

В края на интензивната програма всички участници получиха своите сертификати за премината квалификация. Те бяха връчени от Снежка Жекова, старши експерт по предучилищно образование в РУО – Шумен, която благодари на преподавателите за загрижеността към професионалното им израстване и за усилията им в полза на по-доброто образование на децата.

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