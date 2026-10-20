ПСЖ приема Барселона довечера в 22:00 часа на "Парк де Пренс", а мачът бе определен вече като финал преди финала на сезона в Шампионската лига. Срещата ще се предава по MAX Sport 3 HD, а зрелището изглежда гарантирано. От едната страна е шампионът на Европа, спечелил трофея в последните два сезона, а от другата - отборът в най-добра форма от старта на сезона на континента.

Мачът бе под въпрос до ранните часове на вторник, след като парижката полиция е поставена под огромно напрежение от протестите и размириците със стотици хиляди по улиците на столицата. Имаше и призиви за отлагане, но лично министър-председателят Себастиен Льокорню се намеси и твърдо заяви, че няма как Франция да допусне "футболен двубой, чакан от целия свят, да не се изиграе".

Въведени са извънредни мерки за сигурност извън вечерния полицейски час за цялата столица. Вертолети и тежки машини на полицията ще има около стадиона, който бе арена на протести и преди няколко дни, когато ПСЖ прие Льо Ман във френското първенство. Някои крайни ултраси на гранда са сред основните протестиращи по улиците на столицата в последните дни.

Феновете на Барселона ще бъдат извозени със специални автобуси под полицейски ескорт към арената и няма да им бъде позволено свободно придвижване из Париж. Който от тях не е виждал Айфеловата кула преди това си пътуване до града, ще почака и до следващото...

Най-важно е обаче всичко интересно тази вечер да е на терена, а не извън него.

Там се срещат два суперотбора, като ПСЖ преди седмица разпиля Манчестър Сити с 4:2 като гост и показа, че няма никакво намерение да сдава короната си на европейски шампион. Тимът е първи в класирането от 36 тима в турнира, по голова разлика с 6 т. от 2 мача. Същият актив има Барселона, който пък стартира сезона по невероятен начин.

Тимът на Ханзи Флик вкара 48 гола в първите си 11 мача в Ла Лига и в Шампионската лига, като спечели всичките 11! Такъв старт няма в историята на испанския футбол, а съставът с Ламин Ямал, Родри и останалите асове просто бродира по терена. Същото обаче може да се каже за парижани, когато вдигнат оборотите.

Във вътрешното първенство ПСЖ още е на втора скорост и тепърва ще отказва конкуренцията. Но не и в Европа.

Историята на сблъсъците им в последните 12 години говори, че ни чака поредното шоу. През 2025-а отново се срещнаха в тази основна фаза, като ПСЖ би с 2:1 навън, но мачът трябваше да завърши около 7:7 с оглед чистите положения.

През 2024-а се срещнаха на четвъртфинал, където Барса победи с 3:2 в Париж, за да загуби с 1:4 след продължения у дома.

Три години по-рано пак французите елиминира каталунците, а през 2017-а се изиграха и най-драматичните им двубои. Тогава ПСЖ прегази суперотбора с Меси, Неймар и Суарес - 4:0, за да падне на реванша с 1:6 и да отпадне.

Няма скука между тези съперници. А особено в състоянието им от старта на този сезон. Това ще е шоу, което в. "Екип" вече нарече "финал преди финала". А с оглед на формата им, макар да сме още в края на октомври, не е пресилено да гледаме на него и като на мача на сезона дотук.

Програмата за вечерта в Шампионската лига:

19:45 Сабах - Борусия Дортмунд по MAX Sport 3 HD

19:45 Фенербахче - Славия Прага по MAX Sport 4 HD

22:00 ПСЖ - Барселона по MAX Sport 3 HD

22:00 Ливърпул - Виляреал по MAX Sport 4 HD

22:00 Щутгарт - Атлетико Мадрид по MAX Sport 1 HD

22:00 Манчестър Сити - АЕК по MAX Sport 2 HD

22:00 Рома - Слован Братислава

22:00 Порто - ПСВ Айндховен

22:00 Наполи - Бодьо Глимт.

В класирането водят девет отбора с по 6 точки след два кръга:

ПСЖ, Барселона, Астън Вила, Щутгарт, Ливърпул, Спортинг, Арсенал, Реал Мадрид, Бетис - подредени по голова разлика.

Дир.бг