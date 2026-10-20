Бившият началник на полицията в Сиатъл Шон Барнс е признал, че има противоречия между ключови доказателства и заключенията в полицейския доклад за смъртта на рок легендата Кърт Кобейн през 1994 г., съобщава "Ню Йорк пост". Новите данни се проверяват от службата за полицейска отчетност в града.

Барнс е "признал, че събраните доказателства" при смъртта на фронтмена на Nirvana "противоречат" на заключението в първоначалния полицейски доклад, съобщиха пред медията участвали в разследването.

Полицаят е бил разпитван за последен път през 2025 г. относно начина, по който неговият отдел е водил разследването за смъртта на Кобейн. Той е посочил по време на среща с частни следователи по случая миналата година, че не е открита кръв по ръката, с която Кобейн се е прострелял - решаващ момент при определянето на версията за самоубийство като причина за смъртта.

Гръндж идолът Кобейн беше само на 27 години, когато бе намерен мъртъв с огнестрелна рана в главата в оранжерия в имението си в Сиатъл през април 1994 г. В рамките на часове разследващите като причина за смъртта му беше посочено самоубийство. Нвъэрди се, че го е направил с пушка.

Твърди се, че шокиращото признание на Барнс е направено по време на среща през ноември 2025 г., която тогавашният комисар е провел с групата от независими изследователи, доброволци, наречена "Кой уби Кърт?". Те вярват, че смъртта на Кобейн е инсценирано убийство, за да изглежда като самоубийство, и водят кампания за възобновяване на случая.

Барнс се е срещнал с водещия следовател на групата, Мишел Уилкинс, и нейния юридически съветник, бившия местен старши прокурор на окръг Кинг Марк Ларсън, в централата на полицията, за да обсъдят констатациите от рецензиран доклад, в който се заключава, че Кобейн е бил убит.

От групата "Кой уби Кърт?" твърдят, че по време на срещата са обсъдили съдебномедицински доказателства, които показват очевидна липса на кръв по лявата ръка на Кобейн, която музикантът е използвал, за да държи цевта на пушката близо до устата си. По време на срещата Ларсън посочил, че това може да означава, че ръката на Кобейн е била поставена върху оръжието след изстрела.

Според разказа на изследователите бившият полицейски шеф Барнс отговорил: "Значи това е обяснението - ръката е поставена след разпръскването на кръвта."

Когато групата е обсъдила опасенията си, че много бързо смъртта на Кобейн беше обявена за самоубийство, Барнс обяснил: "Решението се взема след разследване." Той заявил, че всяка смърт се разследва първо като убийство и след това се взема окончателното решение.

През януари полицията в Сиатъл обяви, че няма да възобнови разследването за смъртта на Кобейн. Тогава ведомството потвърди заключенията от преглед на случая през 2014 г., според които няма данни за убийство.

Агенцията за защита на правата (OPA) е започна разследването си по случая с Кобейн, след като на 28 юни е получила жалба от член на групата "Кой уби Кърт?". Уилкинс наскоро заяви пред медията, че се надява, че разследването на регулаторния орган ще установи какво е направила полицията, след като е получила новия криминалистичен анализ на изследователите.

От групата "Кой уби Кърт?" са предоставили нови доказателства, твърди в имейл от 5 октомври Мишел Уилкинс, но разследването не е било възобновено и след срещата с полицая Барнс.

"Нашата позиция не е, че сме доказали убийство по време на тази среща, а че въпросите, които представихме, изискват задълбочен и нов преглед.", твърди групата.

Вдовицата на Кобейн, Кортни Лав, също е настоявала през 1995 г. да получи цялото полицейско досие за смъртта на съпруга си, без копия да останат в полицейското управление. Тя е смятала, че хора се опитват да извлекат печалба от въпросната документация. Искането ѝ е било отхвърлено.

Според "Ню Йорк пост" нито Барнс, нито службата за полицейска отчетност, нито полицейското управление в Сиатъл са отговорили на запитванията на изданието за коментар.

Дир.бг