Бързо производство за купуване на гласове е образувано в Районното в Каолиново, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

В неделя вечерта в полицейското управление се обадил 44-годишен мъж от село Тодор Икономово. Казал, че в следобедните часове същия ден негов съселянин му дал 100 евро, за да гласува за определен кандидат на предстоящите на 25 октомври избори.

Случаят е докладван на дежурен прокурор. Производството е по чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ