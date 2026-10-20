Крадци задигнаха 1000 евро от жилището на 90-годишна жена от Каспичан, съобщиха от пресцентъра на полицията.
В следобедните часове вчера двама мъже отишли в къщата на пенсионерката. Представили се за общински служители, които събирали желязо. Тя ги пуснала в дома си, при което те използвали невниманието й и преровили шкафовете в къщата. Намерили 1000 евро и си тръгнали с парите.
Образувано е досъдебно производство по чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Най мразим самозабравили са се надути гербери -главни архитекти, дето нищо не вършат, а само лапат и грабят колегите си.
Анонимен
Бана
Анонимен
Баба Марта не ги ли познава гавазите на Алтън баш
Анонимен
Кмета много хубави комшии и намери на женичката 😡😡😡 Каспичан се навъди със Ци..Ни