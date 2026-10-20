Крадци задигнаха 1000 евро от жилището на 90-годишна жена от Каспичан, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В следобедните часове вчера двама мъже отишли в къщата на пенсионерката. Представили се за общински служители, които събирали желязо. Тя ги пуснала в дома си, при което те използвали невниманието й и преровили шкафовете в къщата. Намерили 1000 евро и си тръгнали с парите.

Образувано е досъдебно производство по чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ