Президентът трябва да може да казва „не“, когато правителството греши, заяви кандидатът за държавен глава Андрей Гюров пред пълния Юнашки салон във Варна. На срещата с граждани бяха поставени въпроси за сигурността в Черно море, икономическата и геополитическата изолация на България, публичните финанси, здравеопазването и стратегическото развитие на Варна.

„Работата на президентската институция е да бъде балансьор“, подчерта Гюров. По думите му държавният глава не пише бюджета, не управлява министерствата и не строи магистрали. Той обаче има силата на обществения мандат - да насочва вниманието към големите проблеми, да събира отговорните институции на една маса, да изисква решения и да следи дали те се изпълняват и в какви срокове.

„Когато правителството греши, президентът трябва да може да каже „не“, заяви кандидатът за президент. Според него президентската институция не може да бъде ехо или продължение на изпълнителната власт. Тя трябва да подкрепя полезните за страната решения, но и да бъде независим коректив, когато управлението прехвърля цената на грешките си върху гражданите и бизнеса.

Сред водещите теми във Варна беше морето - въпрос едновременно на национална сигурност, търговия и поминък. Разговорът засегна безопасността на корабоплаването, затрудненията пред пристанищата и риска България да бъде заобиколена от търговските маршрути и от процесите, в които се вземат решенията за сигурността на региона.

Гюров постави въпроса какви конкретни мерки предлага държавата за домакинствата и бизнеса в тази ситуация. Несигурността в Черно море не остава само във военните анализи - тя се отразява върху транспорта, застраховките, износа, цените и конкурентоспособността на българските компании. Затова институциите трябва да информират навреме, да подготвят различни сценарии и да покажат ясен план за действие.

Във Варна беше обсъдена и икономическата политика на правителството - по-високите осигурителни прагове, данъчната и административната тежест и поемането на нов дълг. Според Гюров бюджетът не може отново да се крепи основно чрез събиране на повече средства от работещите хора и бизнеса, без паралелно да се показват реформи, по-ефективни институции и по-добра среда за икономически растеж.

Президентът не определя данъците и осигуровките, но трябва да изисква от управляващите ясен отговор на няколко основни въпроса: кой плаща цената на всяко решение, как то се отразява върху доходите и работните места и какъв измерим резултат ще получат гражданите срещу по-голямата тежест.

Темата за изолацията беше свързана и с трите ключови инфраструктурни въпроса пред Варна - незавършената автомагистрала „Хемус“, липсата на пряка магистрална връзка с Бургас по АМ „Черно море“ и необходимостта от развитие и модернизация на пристанище Варна. Тези проекти не са само местни удобства. От тях зависят логистиката, движението на хора и стоки, достъпът до пазари и способността на Североизточна България да привлича големи инвестиции.

"Държавният глава не строи пътища и не управлява пристанища. Той обаче може да поставя стратегическата свързаност в националния дневен ред, да изисква реалистични срокове и публична отчетност и да използва международните си контакти и икономическата дипломация за привличане на инвестиции към Варна и региона", подчерта Гюров.

По време на срещата гражданите поставиха още въпросите за цените на храните, водната сигурност, използването на европейските средства и критериите, по които те се насочват.

В Деня на българския лекар разговорът засегна и здравеопазването - достъпа до медицинска помощ, условията за работа на лекарите и необходимостта институциите да поставят по-силен акцент върху профилактиката и ранната диагностика.

Гюров потвърди четирите си основни ангажимента: да работи за сигурността и независимостта на България, да защитава еднаквите правила за всички, да посочва проблемите заедно с възможните решения и да бъде президент на всички граждани, независимо къде в страната живеят.

„Благодаря ти, Варна, за трудните въпроси. Така се говори за бъдещето“, заяви Андрей Гюров след срещата.

Пресцентър на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент