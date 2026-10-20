Красотата на българския фолклор, изяществото на класическия балет и грацията на художествената гимнастика се срещнаха на една сцена, за да покажат, че изкуството не познава граници. С много талант, енергия и сценично вдъхновение премина първият концерт от проекта „Сцена без граници“, представен на 19 октомври в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в Шумен.

В основата на спектакъла бе вплетена приказната история за съня на едно дете, което поема на вълшебно пътешествие из света на танцовото изкуство. В своя сън то открива магията на българските народни танци, красотата на балета и грацията на художествената гимнастика. Когато се събужда осъзнава, че макар и различни, тези изкуства говорят на един общ език – езика на движението, емоцията и красотата и в съня границите изчезват.

Именно тази идея обедини отделните танцови изпълнения в цялостен авторски спектакъл на Сдружение „Гайтани“, в който участваха Фолклорен танцов ансамбъл „Гайтани“, Детски танцов ансамбъл „Пъргавелче“, Балетно студио „Перли“ и Спортен клуб по художествена гимнастика „Ритмик“. Всяка формация внесе своя характер, ритъм и красота в сценичния разказ.

Публиката се наслади на фолклорните изпълнения „Вито хоро“ на „Гайтани“ и „Шуменски танц“ на малките танцьори от ДТА „Пъргавелче“. Балетно студио „Перли“ внесе нежност и изящество с постановките „Слънчице мило мамино“, „Тайната градина“, „Сън на Дороти“, „Хубава си моя горо“ и „Дивите дъщери“. Състезателките от СКХГ „Ритмик“ допълниха спектакъла с грация, артистичност и динамика чрез композициите „Руско-цигански романс“, „Педро“ и „Майкъл Джексън“.

Сред най-специалните моменти на вечерта беше премиерата на новия танц на ФТА „Гайтани“ – „Четворките“. Пиринският танц, представен за първи път пред публика, впечатли с темперамент, характерни ритми и красиви хореографски решения. За изпълнението танцьорите излязоха на сцената с прекрасни нови народни носии, които допълниха въздействието на постановката и пресъздадоха колорита на Пиринската фолклорна област. Хореографията е дело на Диян Галев, а музиката – на Петко Кръстев.

Сценарият и режисурата на концерт-спектакъла са на Роза Чанова, а водещ на събитието беше Киркор Паносиан.

След Шумен „Сцена без граници“ продължава своята концертна обиколка в още три града от областта. Идеята е спектакълът да достигне до по-широка публика, като към основните участници се присъединят и местни творчески състави.

Още днес, 20 октомври, от 19:00 часа концертът ще бъде представен в Народно читалище „Христо Ботев – 1872“ в Нови пазар, където ще участва и Школата за класически танци към читалището с хореограф Юлия Николова.

На 26 октомври от 19:00 часа спектакълът ще гостува във Велики Преслав, на сцената на НЧ „Развитие – 1874“, с участието на Детска танцова школа „Радост“ с хореограф Боян Радушев.

Последният концерт ще бъде на 27 октомври от 19:00 часа в НЧ „Братство – 1860“ в Смядово. В него ще се включат и Танцова формация „Жар“ с хореограф Стоян Стоянов и Вокална формация „Маниста“ с вокален педагог Гинка Богданова.

Входът за всички концерти е свободен.

„Сцена без граници“ е проект на Сдружение „Гайтани“, насочен към развитието на творческото сътрудничество между различни формации, създаването на нови културни продукти и разширяването на достъпа до култура в по-малките населени места на област Шумен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване и разпространение – големи проекти 2025“.

ШУМ.БГ