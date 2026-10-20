Дългото лято вече е зад гърба на баскетболните фенове и те очакват с нетърпение тази нощ, когато ще започне сезон 2026/2027 - №81 в историята на Националната баскетболна асоциация. След почти четиримесечна пауза, по традиция шампионът от предходния сезон играе в първия ден на сезона, но този път не в откриващия мач.

От 22:00 часа българско време Детройт ще приеме Бостън, от 2:00 след полунощ Ню Йорк за първи път от над 50 години насам ще започне годината като първенец на НБА с домакинство на Филаделфия, където през лятото акостираха ЛеБрон Джеймс и Джейлън Браун, а за 4:30 часа е насрочена битката на фаворитите на Запад между Сан Антонио и Оклахома Сити.

За поредна година или по-конкретно за 21-а поредна година в светлината на прожекторите ще бъде ЛеБрон Джеймс, на когото му предстои да навърши 42 на 30 декември. Легендата продължава да демонстрира завидна спортна форма и дълголетите, а след като играе заедно със сина си, сега не спира да отмята други постижения - съотборник е със сина на някогашен свой съперник и се изправи срещу наследника на друг свой противник в предсезонен мач. От толкова дълго време Джеймс доминира в НБА.

Новите дрехи на Краля са в бяло и синьо, след като напусна Лейкърс в посока Филаделфия, където се сформира суперотбора, защото Сиксърс привлече в състава си и Джейлън Браун от Бостън, а при наличието на Джоел Ембийд, Тайриз Макси и изгряващата звезда Ви Джей Еджкомб, понятието суперотбор със сигурност би било на място. Фили завърши предсезонната подготовка с 1 победа в 4 мача, но това никога не е крайно важно.

Шампионът Ню Йорк даде нови договори на две от звездите си в лицето на Карл-Антъни Таунс и Джош Харт, а за поредна година се очаква Джейлън Брънсън да води Никс напред. Сега обаче ситуацията е много по-различна, защото като първенец на Лигата нюйоркчнаи имат още по-голяма мишена на гърба си, а също така изгубиха ключов играч от ротацията си, макар и не титуляр - Мичъл Робинсън вече е баскетболист на Бостън, а ветеранът Андре Дръмънд ще трябва да го замести пълноценно.

Месеците без мачове донесоха още интересни сделки, като например тази, изпратила Янис Адетокумбо в Маями. Много хора, включително и самият Янис, вероятно мислеха, че той ще играе за Милуоки през цялата си кариера, но в крайна сметка след множеството неуредици с шефовете на клуба, напусна - след 13 години заедно. И се озова в Маями, като Хийт се лишиха от общо петима играчи, за да имат Гръцкия чудак и Боби Портис в състава си. Сега остава да видим как ще се сработят с Бам Адебайо и компания.

Бостън също отваря нова страница - без Джейлън Браун, който бе "Най-полезен играч" на финалите при последната титла на Селтикс. Джейсън Тейтъм ще трябва еднолично да влезе в ролята на лидер на отбора, в който през лятото пристигнаха и ветерани, които вече са по към края на кариерите си, но все още имат какво да дадат - Майк Конли-младши и Пол Джордж.

Междувременно Кауай Ленърд се завърна в Торонто, макар и с известно закъснение за валидация на сделката с Клипърс, а пък Джа Морант смени отбора и от Мемфис се озова в Портланд.

И споменавайки тези два тима, няма как да не хвърлим и по-сериозен поглед към Западната конференция, тази, която в последно време винаги се славеше като по-силната от Изтока. След като изведе Сан Антонио до финалите през миналия сезон, които обаче бяха загубени от Ню Йорк, Виктор Уембаняма вероятно ще бъде още по-гладен за успехи и реванш, а от "шпорите" отново се очаква да играят отличен отборен баскетбол - философия, която тексасци изповядват от много, много години.

Всъщност тази нощ предстои дуел между двата ярко изразени фаворита на Запад. Сан Антонио е домакин на Оклахома Сити Тъндър, шампионът от сезон 2025/2025. Тъндър завърши и миналия сезон като №1 на Запад, но преди да отстъпи на "шпорите" във финалите на конференцията, взе само една победа в пет мача срещу този съперник в редовния сезон. Шей Гилджъс-Аликзандър е носителят на последните две награди за "Най-полезен играч" на сезона, като ще се опита да стане първият баскетболист от Лари Бърд (1983-1986) насам, който взима отличието в три поредни сезона.

Минесота се сдоби с интересно дуо, след като привлече за партньор на Антъни Едуардс в гардовата линия ЛаМело Бол от Шарлът, а пък за първи път от 10 години насам Лос Анджелис Лейкърс ще бъде без ЛеБрон Джеймс. Сега това е отборът на Лука Дончич, който изглежда в перфектна физическа форма - след като през годините многократно бе критикуван, че не се отнася достатъчно сериозно към това.

Разбира се, няма как да не споменем и Никола Йокич и Денвър, които отново ще бъдат в борбата за челните места в кoнференцията и девето поредно участие в плейофите като цел минимум.

Любопитен факт е, че общо 71 играчи, които са в съставите на тридесетте отбора този сезон, са ставали шампиони на НБА. С един повече от миналата година, когато бе поставен и досегашния рекорд (70), а бройката може да се увеличи, тъй като има играчи с шампионски опит, които са свободни агенти - включително Кевин Лов, Джереми Сочан и Брус Браун.

Чакането приключи, НБА се завръща, а сезонът обещава да бъде вълнуващ.

Дир.бг