Областната дирекция на МВР в Шумен подготвя обществена поръчка за цялостен ремонт и мерки за енергийна ефективност на сградата на Районното управление на ул. „Добри Войников“ № 1.



Предвижда се сградата да бъде цялостно енергийно обновена и да достигне клас на енергопотребление „А“. Освен че ще намали разходите за енергия, ремонтът трябва да подобри условията за работа на служителите и да удължи експлоатационния живот на постройката.

За да определи прогнозната стойност на дейностите, дирекцията организира пазарни консултации. Преди около година и половина полицията вече сондира пазарните цени с такова проучване, но тогава до обществена поръчка не се стигна, поради наложени от Министерски съвет бюджетни рестрикции.

Законът за обществените поръчки дава възможност да обявим пазарни консултации, за да се ориентираме за актуалната стойност на дейностите, които искаме да бъдат изпълнени. Надявам се сега да успеем да стартираме ремонта, защото е паметник на културата с местно значение, а в момента е в много лошо състояние“, каза за ШУМ.БГ директорът на Областната дирекция на полицията ст. комисар Георги Гендов.



Бъдещият ремонт ще включва направа на топлоизолация на стените и покрива, подмяна на дограмата и отоплителната инсталация, както и изграждане на нова охладителна система с термопомпа. Предвижда се ремонт на помещенията, подмяна на врати и настилки и на цялата покривна конструкция, обновяване на осветлението и възстановяване на фасадните облицовъчни плочи. В проекта са включени и ремонт на часовниковия механизъм на кулата и нова мълниезащита.



Средствата ще дойдат по капиталовата програма на МВР.



Сградата е построена през 1952 г. и попада в историческата зона „Старият Шумен“, част от групова недвижима културна ценност. Заради статута ѝ ремонтът трябва да бъде съобразен с изискванията за опазване на културното наследство, без да се променя външният вид на фасадите.



ШУМ.БГ