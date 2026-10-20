Д-р Стилиян Маджаров е специалист по акушерство и гинекология с над 30-годишен професионален опит. Той е създател на АГ клиника „СТИМА“, която преди дни отбеляза третата си годишнина.

За това време клиниката се утвърди като водещ център за съвременна акушеро-гинекологична грижа, отличаващ се с професионализъм, апаратура от най-висок клас и индивидуално отношение към всеки пациент.

Д-р Маджаров, профилактиката е ключова за ранното откриване на редица гинекологични заболявания. Защо е толкова важно жените да не пропускат редовните профилактични прегледи, дори когато нямат оплаквания?

Профилактиката е най-добрият начин да се погрижим за здравето си, преди да се появи проблем. В гинекологията това е особено важно, защото много заболявания в началните си стадии протичат без никакви симптоми. Жената се чувства добре, няма болка, няма оплаквания и често смята, че няма причина да посети гинеколог. Именно тук е ролята на профилактичния преглед – да открием евентуални промени навреме, когато възможностите за лечение са най-добри. Не бива да чакаме тялото да ни даде сигнал, че нещо не е наред. Понякога, когато се появят симптомите, заболяването вече е напреднало. Бих посъветвал всяка жена да възприеме профилактиката не като задължение, а като лична грижа към себе си. Защото да отделиш време за здравето си днес, може да ти спести много тревоги утре.

Какво показва Вашата практика? Защо жените отлагат прегледа?

За съжаление, често срещам жени, които идват на преглед едва когато се появят болка, кървене или друг тревожен симптом. Причините са различни – натоварено ежедневие, страх от резултатите, притеснение от самия преглед или убеждението, че щом няма оплаквания, всичко е наред. Много жени поставят здравето си на последно място, след работата, семейството и грижите за всички останали. Но истината е, че грижата за себе си не е егоизъм. Тя е необходимост. Често чуваме: „Нямам време“ или „Нищо не ме боли“. Но липсата на болка не означава непременно липса на заболяване. Например предраковите изменения на маточната шийка могат да се развиват безсимптомно в продължение на години. Моят съвет е прост: не чакайте да се появи проблем, за да потърсите решение. Профилактичният преглед е възможност да получите информация, спокойствие и увереност, че се грижите правилно за здравето си.

Кои заболявания могат да бъдат открити навреме?

Профилактичният гинекологичен преглед може да помогне за установяването на различни състояния – от доброкачествени образувания и миоми на матката до кисти на яйчниците, възпалителни процеси и промени по маточната шийка. Особено важно място заема профилактиката на рака на маточната шийка. Преди да се развие това заболяване, често настъпват клетъчни изменения, които могат да бъдат открити чрез подходящи скринингови изследвания. При необходимост се назначават допълнителни изследвания, колпоскопия и биопсия. Ранното откриване ни дава възможност да предприемем своевременни действия, често преди да се е развило сериозно заболяване. Това може да означава по-щадящо лечение, по-добра прогноза и по-малко отражение върху качеството на живот и репродуктивното здраве на жената. Важно е да уточним, че не всяко заболяване може да бъде открито с един профилактичен преглед и не всяко състояние изисква едни и същи изследвания. Целта не е просто да открием заболяването, а да го открием навреме, за да дадем на жената възможно най-добрия шанс за лечение.

Колко често трябва да се посещава гинеколог?

Честотата на профилактичните прегледи зависи от възрастта, медицинската история, индивидуалните рискови фактори и предходните резултати. За много жени ежегодният профилактичен преглед е добра възможност да обсъдят менструалния цикъл, контрацепцията, репродуктивните планове, промените в организма и всички въпроси, които ги тревожат. Това обаче не означава, че всяка жена задължително се нуждае от всички възможни изследвания всяка година. Цитонамазката и HPV тестът се назначават според възрастта, предходните резултати и приложимите препоръки за скрининг. Ехографията също има своето място, когато е показана, но не замества скрининга за рак на маточната шийка. При бременност, нередовно кървене, болка, необичайно течение или други оплаквания е необходима индивидуална лекарска оценка, независимо кога е бил последният профилактичен преглед. Най-правилният подход е не да следваме един и същ график механично, а да изготвим план за профилактика, съобразен с конкретната жена.

Има ли симптоми, които не бива да пренебрегваме?

Да, и бих искал всяка жена да ги познава. Кървене между менструациите, кървене след полов контакт, необичайно течение, продължителна тазова болка, болка при полов контакт или трайни промени в менструалния цикъл са причини да се потърси гинеколог. Особено внимание изисква всяко кървене след менопауза, дори да е еднократно и съвсем оскъдно. То не означава непременно сериозно заболяване, но винаги трябва да бъде изяснено. Внезапната силна болка ниско в корема, особено ако е придружена от прилошаване, припадък или обилно кървене, налага спешна медицинска оценка. Не всяка промяна е повод за паника, но всяка необяснима и продължителна промяна заслужава внимание. По-добре е една жена да потърси лекар и да разбере, че няма сериозен проблем, отколкото да отлага от страх.Слушайте тялото си. То не винаги предупреждава навреме, но когато се появи тревожен симптом, не го пренебрегвайте.

HPV и ракът на маточната шийка – защо профилактиката е толкова важна?

Човешкият папиломен вирус (HPV) е изключително разпространен вирус, който се предава предимно по полов път. Повечето инфекции се изчистват спонтанно от имунната система, но персистиращата инфекция с високорискови типове HPV може да доведе до предракови изменения и впоследствие до рак на маточната шийка. Тук профилактиката има огромно значение, защото развитието на заболяването обикновено е бавен процес, който ни дава възможност да открием и лекуваме предраковите изменения, преди да се стигне до рак. Цитонамазката търси изменения в клетките на маточната шийка, докато HPV тестът установява наличието на високорискови типове на вируса. Двете изследвания имат различна роля и изборът между тях или комбинираното им приложение зависи от възрастта, индивидуалния риск и препоръките за скрининг. Ваксинацията срещу HPV е друг важен инструмент за превенция. Тя осигурява най-добра защита, когато се извърши преди срещата с вируса, но подходящата възраст и възможностите за ваксинация трябва да се обсъдят с медицински специалист. Искам да подчертая нещо важно: HPV инфекцията не е повод за срам, а медицински въпрос, който изисква информираност и отговорно отношение. Тя е често срещана и не е доказателство за изневяра. Съвременната медицина разполага с ефективни начини за профилактика и проследяване, а редовният скрининг може да предотврати много тежки последствия.

Какво е Вашето послание към жените?

Моето послание към всяка жена е да не забравя, че здравето ѝ има значение – не само за нея самата, но и за хората, които обича. Не е необходимо да изпитвате болка, за да имате причина да посетите гинеколог. Не е необходимо да се страхувате, за да отлагате. И не е необходимо да чакате подходящ момент, защото най-добрият момент да се погрижите за себе си е, когато имате тази възможност. Като лекар вярвам, че добрата профилактика започва с доверие, открит разговор и индивидуално отношение към всяка пациентка. Профилактичният гинекологичен преглед е грижа, която може да промени живота на една жена.

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