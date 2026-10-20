Товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дрон в българската изключителна икономическа зона на Черно море на 6 октомври, е потънал край бреговете на Турция. Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, изчезнал от радарите късно снощи, съобщи "Нова телевизия".

Корабът беше сериозно повреден при нападението на около 70 морски мили източно от град Бяла.

Всички 18 членове на екипажа му - 11 турски и седем индийски граждани - бяха спасени.

След удара на борда е избухнал пожар, а машинното отделение е започнало да се пълни с вода. Въпреки нанесените поражения плавателният съд остана на повърхността, но получи наклон и известно време се носеше без управление в Черно море. На 14 октомври ABLE напусна българската изключителна икономическа зона.

Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. При атаката той превозвал 5985 тона ечемик от Румъния за Турция.

На 6 октомври беше ударен и ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, който потъна още след нападението.

Дир.бг