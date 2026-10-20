Северна Корея публикува снимки на Ким Чен-ун, след като западни медии тиражираха твърдения от социалните мрежи, че лидерът на страната може би е починал.
Вчера британският таблоид The Sun писа за сензационни слухове, според които 42-годишният Ким е получил огромен кръвоизлив, изпаднал е в кома и е бил откаран по спешност в болница в Китай.
Часове след това севернокорейските държавни медии публикуваха негови снимки, на които разглежда детски обувки и дамски дрехи на изложение за облекло.
Пхенян твърди, че Ким е посетил изложението вчера, като това не е потвърдено от международни наблюдатели.
Остава неясно точно кога или къде са били заснети кадрите, отбелязва британският вестник.
Dir.bg
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