Избраният за премиер на Румъния Лука Никулеску приветства днешния вот на парламента, чрез който беше одобрено встъпването в длъжност на предложеното от него правителство. Той е получил 280 гласа при необходими най-малко 233.

Никулеску заяви, че първото правителствено заседание ще бъде още тази вечер, предаде Аджерпрес.

"Това е важен момент за Румъния. Излизаме от почти шестмесечна криза. Ще се заловим за работа веднага, още тази вечер ще организираме първото заседание на правителството", посочи Никулеску, като добави, че приоритетите са ясни и "Румъния не може повече да чака".

Той благодари на парламентаристите от Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Демократичния съюз на унгарците в Румъния и на представителите на националните малцинства за подкрепата, макар някои от тях да са изразили резерви или да са обявили преминаване в опозиция.

Никулеску подчерта важността на диалога между институциите, като спомена, че членовете на правителството ще се срещат често с народните представители. "Така, както беше през тези последни две седмици, в които диалогът, който имахме, доведе до този резултат за Румъния. Мисля, че този диалог трябва да продължи непрекъснато", подчерта той.

55-годишният дипломат Лука Никулеску, който е бивш журналист и заместник-министър на външните работи, беше предложен за премиерския пост като независим кандидат от президента Никушор Дан на 5 октомври. Той е бивш посланик в Париж и бивш главен редактор на Радио Франс ентернасионал в Румъния (RFI), както и кореспондент на различни френски медии, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Никулеску е четвъртата номинация за премиер, откакто десноцентристкото правителство на либерала Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие на 5 май, подкрепен от бившия коалиционен партньор на либералите - Социалдемократическата партия (СДП), и десноцентристкия Алианс за обединение на румънците (АУР).

Предложеното от Лука Никулеску правителство включва 12 министри от Социалдемократическата партия - най-голямата парламентарна сила, и шестима независими.

Представителите на СДП в кабинета са: Мариан Някшу - вицепремиер и министър на вътрешните работи; Щефан-Овидиу Попа - министър на транспорта и инфраструктурата; Раду Маринеску - министър на правосъдието; Раду Опря - министър на отбраната; Даниел Замфир - министър на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма; Флорин Барбу - министър на земеделието и развитието на селските райони; Наталия-Елена Интотеро - министър на околната среда, водите и горите; Александру Стойка - министър на развитието, публичната дейност и администрацията; Михай Гиджу - министър на инвестициите и европейските проекти; Флорин Маноле - министър на труда, семейството, младежта и социалната солидарност; Александру Рогобете - министър на здравеопазването и Сорин Йонеску - делегиран министър за предуниверситетското образование.

Независимите министри са: Александру Назаре - министър на финансите; Дан Некулаеску - министър на външните работи; Думитру Кисалица - министър на енергетиката; Сорин Кострейе - министър на образованието и изследванията; Йоана Чокан - министър на културата и Богдан Думитру - делегиран министър по дигитализацията и изкуствения интелект.

Кабинетът на Никулеску беше одобрен на съвместно заседание на двете камари на парламента, в което влизат 331 депутати и 133 сенатори.

Национално-либералната партия (НЛП) на досегашния премиер Боложан обяви, че ще гласува за кабинета, за да сложи край на политическата криза, но ще остане в опозиция. Боложан постави като условие за подкрепата продължаването на усилията за овладяване на бюджетния дефицит, който през 2024 г. достигна 9,3 процента от БВП. Лидерът на НЛП поиска новото правителство да се ангажира със спазването на целта за свеждане на дефицита до 5,3 процента през 2027 г.

Дир.бг