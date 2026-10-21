Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.
"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом във Вашингтон.
Президентът на САЩ заяви това след срещата в Осло между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и украинския си колега Володимир Зеленски, посветена именно на търсенето на дипломатическо решение на конфликта. Днес Уиткоф ще посети Русия, където ще обсъди въпроса с президента Владимир Путин.
Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, каза пред Ройтерс, че Украйна е представила в норвежката столица "нови идеи" и че целта на дискусиите с Путин е "да се надгради" над напредъка, постигнат с Украйна и Европа, и да се обсъдят предложенията с Русия.
Тръмп предположи, че Русия има превес във войната, тъй като "е голяма машина - те просто продължават да напредват и са направили точно това. Те са превзели много голямо парче земя."
Президентът на САЩ не даде подробности. В петък началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на президента Путин, че въоръжените сили на страната са превзели в Украйна редица населени места, сред които Добропиля. Украйна обаче отрече градът в източната Донецка област да е паднал.
Тръмп каза още, че е поставил пред руския президент Владимир Путин въпроса за Стивън Хъбард - пенсиониран американски учител, задържан от Москва, и намекна, че скоро може да има развитие по случая.
"Разговарях с президента Путин за г-н Хъбард. Говорих дълго с него. Помолих го да го освободи", каза Тръмп, цитиран от Франс прес.
Пред журналист от АФП той намекна, че американецът може да бъде освободен до няколко дни.
Хъбард - 74-годишен пенсиониран учител по английски език, бе осъден през октомври 2024 г. на близо седем години затвор в Русия по обвинения, че се е сражавал като наемник на страната на Украйна - нещо, което той отрича.
През август администрацията на Тръмп издейства освобождаването от Русия на бившия морски пехотинец Робърт Гилман, припомня АФП.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
"Тръмп предположи, че Русия има превес във войната",отново ни заливат с глупости,защо Тръмп трябва да предположи,ами то е видимо,нека воюват тогава"до последният украинец"каквато е и отколешната идея,но не на самите украинци,а на задграничните им ментори,защото техните виждания,са през тяхната си призма,а в случая украина е добре подбрана дестинация,с добре подбрани хора,в крайна сметка
Анонимен
жертвите и разрухата са огромни,а менторите чистички,но..,но с разбита икономика,ценностна система и деградирало жизнено равнище!Ако може някой,нека ми покаже поне една смислена полза от цялата тая идея за украина - НАТО,за ЕС Русия никога не е пречила.
Анонимен
Проблемите започнаха когато Русия нападна Украйна,спира и проблемите спират толкова е просто,но дребното човече Путин не може да спре защото ще изхвърчи от Кремъл.
8:43
...с краката напред.
Анонимен
Мирише на напълнен памперс :) Обикновено старците в САЩ ги пращат в старчески домове, ама тоя го настаниха в Белия дом, че и за санитар му сложиха Дядя ПУ от Мацква, да го съветва зо това как 4,5 години превзема Окрайна и каква международна сила е....
Mind ill
Последните 2 месеца Украйна си върна повече територии, отколкото загуби.
Анонимен
Ади бе! Зелю вижда ли Кремъл през бинокъла. Хахаха