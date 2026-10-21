Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди да не се подценяват опасностите, които представлява Русия, като заяви, че президентът Владимир Путин се стреми не само да победи Украйна, но и да подкопае демокрацията в Европа.

"Най-голямото ми притеснение е подценяваното влияние на Русия върху нашите общества", заяви Мерц в интервю за Bloomberg. "Русия е на път да дестабилизира целия политически ред на нашия европейски континент."

Правителството на Мерц обвини Москва, че стои зад неуспешната атака с дрон на летището в Лайпциг през август, която беше един от нарастващия брой инциденти в Европа, за които се обвиняват Русия или нейните съюзници. Германия също така затвори руското консулство в Бон по-рано тази година, както и културния център "Руска къща" в Берлин, което накара Москва да затвори клоновете на германския "Гьоте-институт", тъй като отношенията се влошиха. Напрежението между руската автокрация и либералните демокрации в ЕС нараства вече повече от десетилетие. През 2014 г. първите руски набези в Украйна имаха за цел да попречат на Киев да задълбочи връзките си с ЕС, а оттогава насам имаше многобройни случаи, в които руски субекти се опитаха да отслабят институциите. Тъй като Москва затъна на бойното поле в Украйна, Кремъл увеличава броя и тежестта на атаките, които явно са предназначени да тестват или провокират държавите-членки на ЕС. Натискът от страна на САЩ върху Киев също се засилва, като украинският президент Володимир Зеленски заминава за Норвегия във вторник за нови мирни преговори.

Мерц добави, че много хора, включително и в Германия, не вземат достатъчно на сериозно заплахата от Кремъл. Ръководителят на германската служба за външно разузнаване предупреди по-рано този месец, че страната е станала основен противник в една "сенчеста война" с Русия и че заплахата от Москва е придобила "нов, по-опасен характер", който създава перспективата най-голямата икономика в Европа да бъде въвлечена в "насилствен конфликт". Мерц също така заяви, че Германия, заедно с други европейски и неамерикански съюзници, финансира Украйна, без помощ от Вашингтон за покриване на разходите за отбрана и оборудване.

Европейските лидери търсят начини за деескалация на продължаващия вече една седмица конфликт, в който американският президент Доналд Тръмп на практика застана на страната на Москва. Вашингтон поиска от Украйна да спре ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи и да се съгласи на отстъпки, за да се сложи край на войната. Според източник, запознат с въпроса, по време на посещението на Зеленски в Осло се очаква да пристигне и американският пратеник Стив Уиткоф.

Ключовото условие, повтори Мерц, е запазването на териториалната цялост на Украйна: "и това не подлежи на обсъждане."

Европейските лидери са изправени пред перспективата да продължат да подкрепят Украйна сами,

без помощта на Америка. Засега те поддържат санкциите срещу Москва и настояват, че Киев не трябва да отстъпва територия в рамките на мирно споразумение. Но те също така знаят, че не могат да заменят американската противовъздушна отбрана и обмена на разузнавателна информация в близко бъдеще, а освен това предстои интензивен предизборен сезон в няколко столици.

В неделно интервю за Bloomberg Зеленски заяви, че САЩ умишлено забавят скоростта на интернет връзката Starlink, която е от решаващо значение за украинските войски, воюващи срещу Русия, и забавят и без това оскъдните доставки на ракети Patriot за прехват на балистични ракети, които са се превърнали в кошмар за украинските градове. Напрежението между Украйна и САЩ достигна ново дъно, след като Тръмп сключи споразумение с президента Владимир Путин, съгласно което Вашингтон ще се въздържи от по-нататъшно затягане на санкциите срещу Русия в замяна на това Москва да достави ограничени количества дизелово гориво на световния пазар, за да ограничи растящите цени. Тръмп предизвика остра реакция от страна на членове на собствената си партия, когато в петък късно вечерта заяви, че ще отмени част от новия закон за санкциите срещу Русия, кръстен на покойния сенатор Линдзи Греъм.

В понеделник Тръмп повтори критиките си към Зеленски, като заяви пред репортери, че украинският лидер "не знае за какво говори", и че е трябвало да уреди войната още отдавна. Мерц заяви, че европейските правителства са осъзнали сериозността на ситуацията, в която се намират, и са в процес на реформиране на отбраната, за да могат да станат по-независими.

Днес.бг