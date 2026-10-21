Собственикът на американската компания "Спейс Екс" Илон Мъск е наредил забавянето на работата на военната разновидност на нейната сателитна система "Старлинк", на която Украйна разчита, пише в. "Уолстрийт джърнъл" (WSJ), цитиран от Ройтерс и БТА.
Американският всекидневник се позовава на представители на властите в САЩ и на запознати със случая източници. Агенция Ройтерс прави уговорката, че засега не може да потвърди тази информация.
Според източниците на "Уолстрийт джърнъл" както Илон Мъск, така и Доналд Тръмп са изразили през последната седмица недоволство във връзка с украинските удари по руски петролни рафинерии, които президентът на САЩ обвинява за високите цени на енергията. Някои от цитираните представители на американските власти твърдят, че собственикът на "Спейс Екс" е решил сам скоростта, с която системата "Старшийлд" предава данни на Украйна, да бъде ограничена миналата седмица.
"Уолстрийт джърнъл" излезе с тази публикация на фона на противоречивите изявления на Тръмп и Мъск по темата.
В петък президентът на САЩ каза, че нито той, нито най-богатият човек в света са виновни за забавянето на работата на военната разновидност на "Старлинк", което изненада неприятно Украйна. Мъск, от своя страна, заяви, че американското правителство носи отговорност за евентуални ограничения за "Старшийлд". И двамата обаче призоваха украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли
Вчера Тръмп каза, че Украйна трябва да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Призива за оттегляне трябва да бъде придружен и със задължителна клауза - международен съдебен процес!
Анонимен
Кого ще съдиш, бе, мишок? Президент на независима държава, законно избран, подкрепен от целия народ за да даде отпор на агресора, маскиран като доброжелател и роднина?? Тия бизнесмени-аферисти ДО и МЪ съвсем ни взеха за папуаси. Защото в международните отношения бизнес законите са неприложими. Печеля, губя, фалирам, откривам, закривам, затривам, унищожавам и новоразкривам .... Айсиктир!
Анонимен
Миндилът пак се възпали. Да не би отново да се почувства излъган? Удари се една ваксина против грип, чувал съм, че действа успокояващо.
Анонимен
"Мишок","независима държава",чел ли си нещо друго по темата освен тази статия,като е"независима",кой и провали Минските,готовите Истамбулски също,"независима"казваш,а какви са тия вечни молби и живот на чужд гръб затова,че изпълнява"независимите"им изисквания,чувал ли си за Майдана,едно към едно преврат,че ми говориш завъзторжено избраният"слуга на народа",който ги направи чужди слуги на чужди
Анонимен
господари,възпроизвели свой слуга в господар на същият разсипан народец,ония,ентусиазираният,някога цветен,сега почернен!"Мишоците"трябва винаги да се пазят от котараците,запомни го,даже и да са обисновенни търговци,всичко е пари,те управлявят,даже и теб!
Анонимен
Понеже съм независим ми трябват нови 70 милиарда за пенсии и заплати, пък ако остане ресто ще взема още една златна тоалетна
Анонимен
Заслепените от чуждо влияние дупедавци, отново се изживяват като победители и геополитически стратези. Пренаситени с кремълски наративи, те вече свикват и трибунали. Пълно безумие.
Анонимен
Трибунали се правят от победителите. А вие как сте? Печелите ли?
10:19
И за такива като тебе ще има трибунал, бъди спокоен. Всичко се записва.