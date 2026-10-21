Изложба живопис на Валентин Кулев ще бъде подредена в Народно читалище „Добри Войников – 1856“. Откриването е на 21 октомври, сряда, от 17.30 часа във фоайето на концертната зала на НЧ „Добри Войников – 1856“.

В експозицията са включени близо 30 портрета, рисувани през различни периоди от неговата творческа дейност – от 60-те години на миналия век до днес. Сред тях са портретите на Панчо Владигеров, Алексис Вайсенберг, проф. Тотьо Тотев, на майстора на българската графика проф. Галилей Симеонов, шуменския художник Здравко Недев, архимандрит Павел Стефанов и други известни личности, свързани с Шумен.

Валентин Кулев завършва Националната художествена академия през 1977 г. със специалност Стенопис в класа на проф. Мито Гановски. По-късно получава магистърска степен по Теология, а от 2001 година е доцент по изкуствознание и преподавател в Шуменския университет.

Художник с богата творческа биография - носител е на редици награди, сред които Извънредната награда на Министерството на образованието и науката – за стенопис. Три пъти е удостояван с наградата на Шумен – за живопис, за графика и за стенопис. Представя свои творби в самостоятелни и групови изложби в София, Варна, Русе, Велико Търново, Бургас и други градове на страната. Негови картини са включени в международни изложби в Аржентина, Китай, САЩ, Мексико, Португалия, Италия, Германия, Полша, Украйна, Чехия, Македония, Румъния, Египет.

ШУМ.БГ