45-годишен мъж от Кюлевча е задържан за 24 часа, след като ударил майка си с дръжката на брадва, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Инцидентът станал вчера в около 7,00 часа сутринта. Между мъжа и 65-годишната му майка възникнал скандал, по време на който той я ударил в гърба със сапа на брадвата.

Пристигналите полицаи задържали сина, а майката била прегледана от медицински екип.

45-годишният е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар, като е образувано досъдебно производство по чл. 131 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ