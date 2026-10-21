Руски атаки с дронове отнеха живота на двама възрастни жители на Харковска област, а в Полтавска област (Централна Украйна) беше ударена сграда на университет, съобщиха местните власти през нощта срещу 21 октомври.

81-годишна жена и 83-годишен мъж са загинали при нападение с руски дронове срещу село Коротич, заяви ръководителят на Харковската областна администрация Олег Синегубов.

Още 11 души, сред които двумесечно бебе и 8-годишно момиче, са получили остри стресови реакции, посочи Синегубов. На всички е оказана медицинска помощ.

На мястото са пристигнали екипи на спешните служби. При атаката са нанесени щети на 13 частни къщи и един автомобил, а стопанска постройка е била унищожена от пожар.

В град Кременчуг, Полтавска област, руски дрон е ударил университетска сграда късно вечерта на 20 октомври, предизвиквайки пожар и ранявайки двама души, включително 16-годишно дете, съобщи областният управител Виталий Дякивнич. Детето е хоспитализирано с мозъчно сътресение и травми, причинени от взривната вълна, а състоянието на другия пострадал се оценява като средно тежко.

Ударен е университет

Според местни медии, засегнатата сграда е петият учебен корпус на Националния университет "Михайло Остроградски“ в Кременчуг.

Кметът на Кременчуг Виталий Малецки заяви, че по-рано същия ден в сградата е имало учебни занятия. На мястото на пожара пристигнаха екипи на спешните служби, докато властите продължаваха да оценяват нанесените щети.

През последните седмици Кременчуг е обект на многократни руски атаки. При ракетен удар на 7 октомври загинаха двама души, а десетки други бяха ранени. Нанесени бяха и щети на жилищни сгради в града.

Русия продължава да извършва денонощни атаки с дронове и ракети срещу украински градове, при които загиват и биват ранявани мирни жители, а също така се нанасят щети на жилищни сгради, училища, здравни заведения и друга гражданска инфраструктура.

Днес.бг