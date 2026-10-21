Руски атаки с дронове отнеха живота на двама възрастни жители на Харковска област, а в Полтавска област (Централна Украйна) беше ударена сграда на университет, съобщиха местните власти през нощта срещу 21 октомври.
81-годишна жена и 83-годишен мъж са загинали при нападение с руски дронове срещу село Коротич, заяви ръководителят на Харковската областна администрация Олег Синегубов.
Още 11 души, сред които двумесечно бебе и 8-годишно момиче, са получили остри стресови реакции, посочи Синегубов. На всички е оказана медицинска помощ.
На мястото са пристигнали екипи на спешните служби. При атаката са нанесени щети на 13 частни къщи и един автомобил, а стопанска постройка е била унищожена от пожар.
В град Кременчуг, Полтавска област, руски дрон е ударил университетска сграда късно вечерта на 20 октомври, предизвиквайки пожар и ранявайки двама души, включително 16-годишно дете, съобщи областният управител Виталий Дякивнич. Детето е хоспитализирано с мозъчно сътресение и травми, причинени от взривната вълна, а състоянието на другия пострадал се оценява като средно тежко.
Ударен е университет
Според местни медии, засегнатата сграда е петият учебен корпус на Националния университет "Михайло Остроградски“ в Кременчуг.
Кметът на Кременчуг Виталий Малецки заяви, че по-рано същия ден в сградата е имало учебни занятия. На мястото на пожара пристигнаха екипи на спешните служби, докато властите продължаваха да оценяват нанесените щети.
През последните седмици Кременчуг е обект на многократни руски атаки. При ракетен удар на 7 октомври загинаха двама души, а десетки други бяха ранени. Нанесени бяха и щети на жилищни сгради в града.
Русия продължава да извършва денонощни атаки с дронове и ракети срещу украински градове, при които загиват и биват ранявани мирни жители, а също така се нанасят щети на жилищни сгради, училища, здравни заведения и друга гражданска инфраструктура.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Късно вечерта руски дрон удря университет и са ранени двама възрастни и дете на 16 години?!? Дете на 16 години, късно вечерта в университет в град със странно име. Странно какво са правили тримцата по късна доба в университета.
Анонимен
текстовете Ви са неудачни.Вчера прехвърлихте текст, според кйто излиза,че РФ изстрелва ракети,за да убие един цивилен гражданин.Войната е много, много по-ужасна.Жертвите всекидневно от млади хора военни са поне няколко стотин,те не са ли хора,че не се споменават?! Укр.вече е загубила цялата си черна металургия,всички производствени мощности са извън дейност,официално.А за били в първите 10 в света
Анонимен
🤣🤣🤣
09:59,
Кое е по-важно? Средновековните варвари ударили университет или тримата видите ли какво правили по това време в университета. Ти явно си много далеч от духа на университета.
Анонимен
От тоя "университетски дух" съм много далеко, да...
11:15
За мен е пи интересно какво са правили двамцата и момчето по късни доба в университета. Май са призовавали духа на лама иво? Ракети падат всеки ден и не са интересни
Хехехе
Какво са "остри стресови реакции" и как се оказва медицинска помощ срещу тях?
Анонимен
ПУ и шайката му бандити: легализираха бомбенето на независима и съседна държава в 21 век; избиването на цивилни с най-абсурдни оправдания; шантаж, перчене, зъбене, заплашване с ЯО; изкушаване на "силните на деня" с всякакви прищявки и бизнес предложения. Но палачинката се върти. Всичко тъпкано ще им се върне! Всеки, който им прислугва на "нерукопожатата сука", също ще си понесе заслуженото.