Изтребител "Мираж" (Mirage 2000D) се е разбил близо до град Нанси в Североизточна Франция, съобщиха от френските военно-космически сили.
Инцидентът е станал приблизително в 22:40 ч., в района на община Рожевил в департамента Мьорт-е-Мозел, докато военният самолет се е връщал от мисия.
Тялото на първия пилот е намерено и се очаква идентифициране. Продължава издирването на втория член на екипажа.
Свидетели са чули силна експлозия и са видели огнено кълбо снощи.
Отломките от изтребителя са били забелязани от дрон, съобщи кметът на Пон-а-Мусон Анри Лемоан във фейсбук.
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Пожарникари, спасителни екипи на военновъздушните сили и служители на жандармерията участват в издирването на втория член на екипажа.
Използва се и хеликоптер за оглед на района.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Очакваме включването на дежурният форумен идиот, който се радва като падне руски самолет.
Анонимен
Машала. Пък даже не водят военни действия.