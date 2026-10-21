Изтребител "Мираж" (Mirage 2000D) се е разбил близо до град Нанси в Североизточна Франция, съобщиха от френските военно-космически сили.

Инцидентът е станал приблизително в 22:40 ч., в района на община Рожевил в департамента Мьорт-е-Мозел, докато военният самолет се е връщал от мисия.

Тялото на първия пилот е намерено и се очаква идентифициране. Продължава издирването на втория член на екипажа.

Свидетели са чули силна експлозия и са видели огнено кълбо снощи.

Отломките от изтребителя са били забелязани от дрон, съобщи кметът на Пон-а-Мусон Анри Лемоан във фейсбук.

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Пожарникари, спасителни екипи на военновъздушните сили и служители на жандармерията участват в издирването на втория член на екипажа.

Използва се и хеликоптер за оглед на района.

Дир.бг