Бока Хуниорс превъзмогна домакинското поражение от Васко да Гама на "Ла Бомбонера" с 0:1 и превзе "Маракана", за да се класира на третия си финал в Копа Судамерикана след триумф с 3:1 на легендарния стадион "Маракана" в Рио де Жанейро.

Колосът от Буенос Айрес спечели турнира през 2004 и 2005 година, а сега ще се опита да запази стопроцентовата си успеваемост. Съперник на аржентинците в мача за титлата ще бъде някой измежду Атлетико (Минейро) и Мoнтевидео Сити Торк, като в този полуфинален сблъсък бразилците имат аванс от 3:0 преди гостуването си в реванша в уругвайската столица.

Лаутаро ди Лойо и Мигел Мерентиел дадоха на гостите преднина от два гола през първото полувреме, но в 66-ата минтуа Хосе Луис Родригес върна надеждата за Васко, намалявайки изоставането на своя тим.

Две минути преди края световният шампион с Аржентина Леандро Паредес обаче разочарова пълните трибуни на култовото съоръжение в Рио.

Бока ще опита да стане първият отбор в историята на турнира с три титли. Аржентинците имат два триумфа, с колкото са и сънародниците им от Индепендиенте и Ланус (актуален носител на трофея), както и бразилския Атлетико Паранаенсе и еквадорските Индепендиенте дел Вайе и ЛДУ Кито.

Финалът ще се играе на 21 ноември в Баранкия (Колумбия).

Дир.бг