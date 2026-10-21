Църковното настоятелство към православния храм „Св. Райко Шуменски“ иска от Община Шумен да му бъде дарен общински имот, за да изгради енорийски център. Искането вече е разгледано и одобрено от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
Настоятелството планира да изгради енорийския център на терена, северно от „Св. Райко Шуменски“, който е близо 400 кв.м.. За целта е необходимо двата имота да бъдат обединени, като общинският терен бъде прехвърлен на църковното настоятелство чрез дарение.
В бъдещия център ще се провеждат духовно-просветни, образователни и социални дейности в подкрепа на миряните. Предвижда се и помещение за приготвяне на хляб и просфори за църковните служби и празници, както и на жито и подавки за задушница и благотворителни инициативи.
За целта кметът Христо Христов внесе докладна записка в Общинския съвет за разрешаване изработването на подробен устройствен план за изменение на плана за регулация. За да се осъществи дарението, имотът трябва да промени и статута си - от публична в частна общинска собственост, след което Общинският съвет да се произнесе по прехвърлянето му.
Така изграждането на енорийския център зависи от преминаването на необходимите административни процедури и одобрението на дарението от Общинския съвет.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Много вярваши червените!
Анонимен
нямат наяждане тез нагли попове!!!!
Анонимен
То междублокови пространства не останаха,децата къде,от паркингите ги гонят,пребройте детските площадки в квартала,а и в града по големи от 200 - 300 кв/м,къде да карат велосипеди деца над 10 години,къде,цопнахте там църквата,сега и административна сграда ще и правите,къде в Тракията остана празно място,даже пред и зад блоковете не може да се стъпи от боклуци.
Анонимен
Много предатели, маймуни и паразити в коментарите.
- Махайте се от България!
Анонимен
да питат жителите на квартала искат ли такова презастрояване
Анонимен
Защо да не се направи, какво ви пречи. Терена така и така там е тревясъл, изоставен и грозен. Преди години имаше малка детска площадка. Църквата стана толкова хубава и съвсем друго е да се чуе камбаната. А така намират работа на безработни женици, за които църквата е спасение.
Анонимен
Кога са питали хората дали да строят блокове. Блок до блока, паркинги и коли. Целият квартал е един огромен паркинг. И сега това малко място ви пречи, презастроявало се. Каквото и да ви кажат все сте недоволни. Българската църква заслужава, нека се разраства.
Анонимен
То между двата блока на снимката има място(старо игрище) . Да вземат и него да застроят!
Анонимен
21.10.2026 13:38 Че е тревясал,тревясал,че е изоставен,изоставен и че е грозен,грозен е,но преди имаше група от 5,6 пенсионера,които косиха целият квартал,как се справяха,как кмета им плащаше,горе първите тракийци по"Деде-агач" и"Лозенград подържаха пред и вътре в блоковете,приличаше на нещо подредено,сега е хаос от бараки и макар кокетни,но коптори,е да,има и велоалея към и от града.