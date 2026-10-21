Църковното настоятелство към православния храм „Св. Райко Шуменски“ иска от Община Шумен да му бъде дарен общински имот, за да изгради енорийски център. Искането вече е разгледано и одобрено от Общинския експертен съвет по устройство на територията.



Настоятелството планира да изгради енорийския център на терена, северно от „Св. Райко Шуменски“, който е близо 400 кв.м.. За целта е необходимо двата имота да бъдат обединени, като общинският терен бъде прехвърлен на църковното настоятелство чрез дарение.



В бъдещия център ще се провеждат духовно-просветни, образователни и социални дейности в подкрепа на миряните. Предвижда се и помещение за приготвяне на хляб и просфори за църковните служби и празници, както и на жито и подавки за задушница и благотворителни инициативи.



За целта кметът Христо Христов внесе докладна записка в Общинския съвет за разрешаване изработването на подробен устройствен план за изменение на плана за регулация. За да се осъществи дарението, имотът трябва да промени и статута си - от публична в частна общинска собственост, след което Общинският съвет да се произнесе по прехвърлянето му.



Така изграждането на енорийския център зависи от преминаването на необходимите административни процедури и одобрението на дарението от Общинския съвет.





ШУМ.БГ