Момичетата на шуменския клуб по художествена гимнастика „Ритмик“ направиха силно състезание на турнира "Ледена кралица Аида".

Това бе третото издание на международния зимен турнир по художествена гимнастика и събра в Хасково над 240 участнички от България и Гърция.

Шуменският клуб се представи с 10 състезателки. Те спечелиха 4 медала, от които 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов, както и места в ТОП 10 на различните уреди.

В индивидуалната надпревара при девойки младша възраст (до 11 г.) Елена Димитрова спечели златен медал със съчетанието си на обръч.

Съчетание с обръчи донесе злато и на ансамбъла на „Ритмик“ в състав Биляна Данкова, Калина Венкова, Юлия Тодорова, Еда Юсуф.

Биляна Данкова взе бронз при младшата възраст, а на крачка от медалите остана Невена Иванова, която се класира четвърта. Дарис Петрова се нареди осма, Шаная Чобанова – девета, Дилара Чобанова - десета.

В турнира за деца „Б лайт“ (B-light), където малките гимнастички правят първите си стъпки в състезание, сребърен медал спечели родената през 2020 г. Ева Лозан.

ШУМ.БГ