Извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България, г-н Елмар Маммадов е на посещение в Шумен. Той бе посрещнат от кмета Христо Христов в сградата на Общината.

На среща посланик Маммадов и кметът Христов са обсъдили възможностите за обмен на опит в областта на местното управление и градското развитие, както и за разширяване на сътрудничеството в сферата на културата, образованието и икономиката, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Елмар Маммадов е посочил добрите отношения между побратимените градове в двете страни и е изразил готовност за съдействие при установяването на побратимени отношения между Шумен и град в Република Азербайджан.

Христо Христов е представил историческото и културното значение на Шумен и региона и е подчертал, че богатото историческо наследство е важна предпоставка за развитието на културния туризъм и за разширяване на международните контакти на Шумен.

Сред основните акценти на разговора са били връзката между университетите и частния сектор, както и съвместната работа на образованието, науката, бизнеса, местната и националната власт за постигане на устойчиво икономическо развитие.

Кметът Христо Христов е предложил на посланика при следващото си посещение да разгледа и Индустриалния парк в Шумен.

ШУМ.БГ