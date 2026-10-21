Американският гражданин Стивън Хъбърд, който е воювал на страната на ВСУ и е бил осъден от руски съд за наемничество, е освободен, заяви руският президент Владимир Путин в началото на срещата си със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. По думите на Путин в Хъбърд вече се намира на летище "Пулково" в Санкт Петербург.
Хъбърд, който по това време е на 72 години, през октомври 2024 г. е осъден в Русия на шест години и десет месеца затвор по обвинение в наемничество. В първите дни на руската инвазия в Украйна Хъбърд се е включил в териториалната отбрана в Харковска област, където е живял от много години, а през април 2022 г. попада в руски плен.
Вчера в. "Ню Йорк Таймс" писа, че Уиткоф ще се опита по време на посещението си в Русия да постигне освобождаването на Хъбърд, за да "демонстрира предимствата от сключването на сделки с Путин".
Уиткоф благодари на Путин за освобождаването на Хъбърд и го нарече хуманист.
"Вие толкова много говорите за това, че моят президент, президентът Тръмп, е хуманист. И вие сте хуманист, сър, и ви отдавам дължимото за това. Изразявам ви своето уважение и още веднъж ви благодаря", заяви представителят на Тръмп.
"Преговорите в Осло с Украйна и ЕС бяха продуктивни. Има основа, върху която да се постигне прекратяване на огъня в конфликта в Украйна", заяви Уиткоф и съобщи, че е донесъл в Русия документи, в които са изложени подходите за уреждане на конфликта в Украйна.
Той изрази надежда, че Путин ще разгледа възможността за възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна, на които биха могли да се обсъждат технически въпроси.
Путин благодари на Тръмп за вниманието, което обръща на проблема с уреждането на конфликта в Украйна. Според руския президент, при последния им разговор американският му колега е подчертал необходимостта от приключване на конфликта, за да се сложи край на човешките жертви.
Той прояви интерес към резултатите от преговорите в Осло и подчерта интереса на Москва към възстановяването на икономическото сътрудничество с Вашингтон. След решението относно дизеловото гориво цените на световните пазари спаднаха с 5-6%. Първият танкер по сделката ще отплава след 2-3 дни, като на борда му ще има 40 хил. тона дизелово гориво, заяви Путин и допълни, че Русия е готова да доставя торове на американския пазар в големи количества.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
БХТИ долнопробния театър на абсурда. Като стари к#рви си вдигат акциите :)
Анонимен
Погледни и другата сцена,чийто декори много често взеха да горят,на нея може да прозреш нещо повече от абсурд!
Анонимен
Като го видиш как започва коментарът му, нищо няма да прозре
Анонимен
21.10.2026 14:37 Ако не знаеш,това е етикет в дипломацията,не като вашият Зелю да ходи разгащен и по потник на официална среща в Белият дом и не само!
Анонимен
Айде зельо хвърли кърпата. Толкоз беше.
Анонимен
На ЕС не и трябва помощта на САЩ за да смачка кочината