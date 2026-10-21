Американският гражданин Стивън Хъбърд, който е воювал на страната на ВСУ и е бил осъден от руски съд за наемничество, е освободен, заяви руският президент Владимир Путин в началото на срещата си със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. По думите на Путин в Хъбърд вече се намира на летище "Пулково" в Санкт Петербург.

Хъбърд, който по това време е на 72 години, през октомври 2024 г. е осъден в Русия на шест години и десет месеца затвор по обвинение в наемничество. В първите дни на руската инвазия в Украйна Хъбърд се е включил в териториалната отбрана в Харковска област, където е живял от много години, а през април 2022 г. попада в руски плен.

Вчера в. "Ню Йорк Таймс" писа, че Уиткоф ще се опита по време на посещението си в Русия да постигне освобождаването на Хъбърд, за да "демонстрира предимствата от сключването на сделки с Путин".

Уиткоф благодари на Путин за освобождаването на Хъбърд и го нарече хуманист.

"Вие толкова много говорите за това, че моят президент, президентът Тръмп, е хуманист. И вие сте хуманист, сър, и ви отдавам дължимото за това. Изразявам ви своето уважение и още веднъж ви благодаря", заяви представителят на Тръмп.

"Преговорите в Осло с Украйна и ЕС бяха продуктивни. Има основа, върху която да се постигне прекратяване на огъня в конфликта в Украйна", заяви Уиткоф и съобщи, че е донесъл в Русия документи, в които са изложени подходите за уреждане на конфликта в Украйна.

Той изрази надежда, че Путин ще разгледа възможността за възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна, на които биха могли да се обсъждат технически въпроси.

Путин благодари на Тръмп за вниманието, което обръща на проблема с уреждането на конфликта в Украйна. Според руския президент, при последния им разговор американският му колега е подчертал необходимостта от приключване на конфликта, за да се сложи край на човешките жертви.

Той прояви интерес към резултатите от преговорите в Осло и подчерта интереса на Москва към възстановяването на икономическото сътрудничество с Вашингтон. След решението относно дизеловото гориво цените на световните пазари спаднаха с 5-6%. Първият танкер по сделката ще отплава след 2-3 дни, като на борда му ще има 40 хил. тона дизелово гориво, заяви Путин и допълни, че Русия е готова да доставя торове на американския пазар в големи количества.

Дир.бг