Полицията издирва собственик на парична сума, намерена днес от 44-годишната Кремена Байчева от Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

В обедните часове днес Кремена Байчева e намерила пари на земята в западната част на квартал „Тракия“, в района на търговски обекти. Жената незабавно се отправила към районното управление, за да ги предаде с надеждата те да бъдат върнати на своя собственик.

Самата Кремена споделила, че първоначално се зарадвала, когато видяла парите, но бързо осъзнала, че те може да са от жизненоважно значение за човека, който ги е изгубил.

От полицията призоваха този, който е изгубил паричната сума, да се яви в районното управление в Шумен, като за установяване на собствеността беше необходимо да се посочи точният размер на сумата и мястото, на което я е изгубил.

Само час по-късно от полицията съобщиха за щастлива развръзка.

На 112 звъннала 64-годишна жена от Шумен. Тя съобщила, че изгубила пари пред офиса на Еконт на ул. „Строител“. Жената била поканена в полицейското управление, където посочила точния размер на изгубените пари – 860 евро, всички в банкноти от по 20 евро, стегнати с ластичка.

В Районното все още била Кремена Байчева, която намерила и предала парите. 64-годишната шуменка изразила искрена благодарност към нея, разказаха от полицията. Сумата била предназначена за внасяне в банка.

ШУМ.БГ