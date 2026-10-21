Футболният „Волов-Шумен 2007“ спечели отложената от 8 кръг в североизточната Трета лига среща с „Черноломец“ Попово. На стадион „Цоньо Василев“ шуменци победиха с 2:1.

Във втори пореден мач, след този с „Черно море 2“, на домакините се наложи да правят обрат в мача, за да стигнат до трите точки.

Играчите на „Волов-Шумен“ имаха превес в двубоя и владееха топката почти постоянно. Гостите от Попово разчитаха на далечни центрирания в наказателното поле, където се надяваха на грешка на шуменци.

През първото полувреме домакините отправиха множество удари към вратата на гостите. Румен Николов, Димитър Игнатовски, Боян Димов, Калоян Йорданов, Жечко Йорданов се разминаваха с гола, като удар на последния срещна и страничния стълб на вратата на „Черноломец“.

Противно на развоя на играта гостите от Попово стигнаха първи до попадение. В 40-тата минута имаше неразбирателство в защитата на шуменци и неразчетено излизане на вратаря Христо Ковачев. Топката бе изсипана в дясно на вратарското поле и там я намери Тони Михайлов, който на празна врата вкара за 0:1.

„Волов-Шумен 2007“ бързо изравни. В 41-та минута Жечко Йорданов излезе на стрелкова позиция и отбеляза за 1:1. При това равенство завърши първото полувреме.

И през втората част на мача домакините имаха по-голямо владеене на топката и стреляха към вратата на гостите.

Логичното се случи в 67-та минута, когато след многоходова атака, стрелби и рикошети, топката попадна в Иван Цонев, който вкара за 2:1.

„Черноломец“ опита да изравни в ответната атака и Дани Братоев стреля, но този път шуменският вратар бе на мястото си и спаси.

В следващия кръг „Волов-Шумен 2007“ гостува на „Аксаково“. Срещата е в събота 24 октомври от 14,00 часа.

ШУМ.БГ