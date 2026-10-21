Кремъл е готов да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон в първата половина на ноември, съобщи съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

Кремъл е преценил, че предложенията за прекратяване на войната в Украйна, формулирани от Киев и европейците вчера в Осло и предадени днес на Путин от Стив Уиткоф, "не съдържат нищо съществено".

Ушаков също така съобщи, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон "в началото на ноември".

"Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември", каза съветникът на руския държавен глава. Той изрази също мнение, че конфликтът между Русия и Украйна наближава своя край, макар да добави, че е трудно да се каже, колко близо може да е той.

Юрий Ушаков спомена също така и за продължаващата подготовка за предстоящата среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай.

Срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Константиновския дворец в Санкт Петербург приключи, след три часа разговори. Зетят на американския президент Тръмп Джаред Къшнър се е включил дистанционно в преговорите, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, като каза, че срещата е била съдържателна, без по-нататъшен коментар.

В преговорите участваха и помощникът на Путин Юрий Ушаков и специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев.

В началото на срещата Путин благодари на Тръмп за вниманието, което обръща на проблема с уреждането на конфликта в Украйна. Според руския президент, при последния им разговор американският му колега е подчертал необходимостта от приключване на конфликта, за да се сложи край на човешките жертви.

Той прояви интерес към резултатите от преговорите с украинците вчера в Осло и подчерта интереса на Москва към възстановяването на икономическото сътрудничество с Вашингтон. След решението относно дизеловото гориво цените на световните пазари спаднаха с 5-6%. Първият танкер по сделката ще отплава след 2-3 дни, като на борда му ще има 40 хил. тона дизелово гориво, заяви Путин и допълни, че Русия е готова да доставя торове на американския пазар в големи количества.

Уиткоф отбеляза, че споразуменията между Русия и САЩ относно дизеловото гориво показват какво може да се постигне чрез съвместна работа. Той подчерта, че украинската страна също осъзнава икономическите възможности, които ще се отворят след приключването на конфликта.

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков не можа да каже дали ще се състои още един кръг от срещите между Путин и Уиткоф, който от Санкт Петербург отново ще се върне в Осло.

"Преговорите в Осло бяха продуктивни. Има основа, върху която да се постигне прекратяване на огъня в конфликта в Украйна", заяви Уиткоф и съобщи, че е донесъл в Русия документи, в които са изложени подходите за уреждане на конфликта в Украйна.

Той изрази надежда, че Путин ще разгледа възможността за възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна, на които биха могли да се обсъждат технически въпроси.

Дир.бг