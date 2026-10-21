Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма да допусне насилието, до което се стигна на протестите в края на миналата седмица, да се повтори по време на планираните за следващите дни демонстрации, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Макрон определи като "глупави" и "неприемливи" коментарите, които някои чуждестранни лидери направиха относно размириците във Франция.

Националният студентски съюз (ЮНЕФ) призова за нови протести в събота, а движението "Жълти жилетки", което през 2018 г. набра голяма сила, подаде заявление за шествие през центъра на Париж на 24 октомври.

Засега няма значителни признаци за успех на усилията да се намали социалното напрежение. След като преговорите между правителството и профсъюзите приключиха без успех, съсловните организации се зарекоха да продължат натиска си и обявиха, че на 5 ноември ще организират обща стачка срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.

На 17 октомври Франция бе разтърсена от едни от най-тежките улични размирици за последните години. Страната бе беше шокирана както от мащаба на протестите, така и от видимата невъзможност на полицията да овладее демонстрантите.

Макрон заяви, че утре ще се срещне с представители на разузнавателни служби, премиера Себастиен Льокорню и "съответните министри", за да обсъдят кризата.

"Тези, които искат в събота да предизвикат безредици в центровете на градовете, ще бъдат спрени", каза френският президент пред журналисти по време на визита в Катар. Той пристигна в арабската страна в опит да сключи енергийни споразумения, свързани с усилията на Франция да се справи с нарастващите цени на горивата.

Макрон също така обвини някои чуждестранни лидери в разпространение на дезинформация относно ситуацията във Франция.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вината за насилието е на имигрантите и радикалния ислям, без да предоставя доказателства за думите си.

"Франция гори!", написа президентът в платформата си "Трут Соушъл", призовавайки Петата република да затвори границите си, "преди да е станало твърде късно".

"Имиграцията на хора от един напълно различен свят, хора с омраза в сърцата си, съсипа тази някога велика страна", добави той.

Освен това Тръмп каза, че сътресенията във Франция са предупреждение към американците.

Макрон днес отбеляза, че някои чуждестранни политици се опитват да извлекат ползи за сметка на Франция. "Впоследствие се появи чуждестранна дезинформация, която предизвика коментари, колкото неприемливи, толкова и глупави, от страна на много хора, включително чуждестранни лидери", добави той.

Междувременно парижката полиция обяви нов вечерен час в определени части на френската столица от сряда вечерта до четвъртък сутринта след протестите през уикенда, които прераснаха в безредици.

Ограничението ще бъде в сила от 23 часа в сряда до 6 часа в четвъртък.

Полицията въведе и забрана за всички "недекларирани публични събирания" от 20 часа в районите около ключови държавни институции и забележителности, сред които Елисейският дворец, Националното събрание, Сенатът и булевард "Шанз-Елизе".

Мерките се прилагат за трета поредна нощ поради опасенията от нови прояви на насилие.

Дир.бг