Компанията "Мета" (Meta) бе осъдена в сряда да плати 25 милиарда долара на щата Ню Мексико, след като съдебните заседатели я признаха за отговорна за заблуждаване на потребителите относно защитата на личните им данни във Фейсбук, предаде Асошиейтед прес. Това е най-голямата глоба, налагана някога на технологичния гигант, посочва агенцията.

"Поведението на Фейсбук е било умишлено, а ръководителите на компанията систематично са подвеждали потребителите за начина, по който функционира платформата", посочи в решението си съдия Франсис Джей Матю от окръжния съд на щата.

Съдията изчисли санкцията на почти 219,5 милиарда долара преди в същото изречение да я намали до 25 милиарда долара. За всяко нарушение бяха предвидени глоби в размер до 5000 долара, а съдебните заседатели установиха милиони нарушения, допълва ДПА, цитирана от БТА.

Главният прокурор на щата Ню Мексико Раул Торес заяви на пресконференция, че присъденото обезщетение трябва да се разглежда като предупреждение към технологичните компании, че щатът ще търси отговорност от тях.

"Това съдебно решение трябва да бъде сигнал, недвусмислено послание към Силициевата долина", каза прокурорът, цитиран от АП.

През август "Мета" постигна споразумение с почти всички американски щати и територии, с изключение на Ню Мексико и Флорида, да плати 18 милиарда долара и да въведе по-строги мерки за защита на децата в платформите си Фейсбук и Инстаграм, припомня АП.

Споразумението сложи край на съдебен процес за пристрастяването на тийнейджърите към социалните мрежи и разреши ключово дело, подготвяно в продължение на години, с което се целеше технологичният гигант да понесе отговорност за ролята на платформите си за влошаването на психичното здраве на децата. Делото беше насочено срещу функции, създадени да привличат и задържат вниманието на младите хора, припомня АП.

Щатът Ню Мексико не се присъедини към споразумението, тъй като водеше собствено дело, уточнява информационната агенция.

Съдебните заседатели признаха "Мета" за отговорна за над 43 милиона нарушения на законодателството на Ню Мексико за защита на потребителите. Нарушенията са свързани със случая, при който политическата консултантска компания "Кембридж Аналитика" (Cambridge Analytica) събираше данни на потребители на Фейсбук, за да създава политически реклами, насочени към определени аудитории, за изборите през 2016 г., припомня АП.

Скандалът сериозно подкопа общественото доверие във Фейсбук през 2018 г., припомня ДПА. Екипът на Доналд Тръмп, който по това време беше кандидат за президент, също е използвал данните преди президентските избори в САЩ през 2016 г., отбелязва агенцията. Общо бяха засегнати около 87 милиона потребителски профила.

Впоследствие "Мета" плати около 6 милиарда долара на американското правителство, наред с предприемането на други мерки, за да уреди разследванията, свързани със случая, припомня ДПА.

Ню Мексико беше единственият щат, който стигна до съдебен процес по скандала с "Кембридж Аналитика", отбелязва Асошиейтед прес.

След произнасянето на присъдата главният прокурор на Ню Мексико Раул Торес заяви пред журналисти, че всички присъдени средства ще постъпят във фонд за образователната система на щата. Властите също така искат съдебна забрана, която да предотврати подобни практики в бъдеще.

По-рано "Мета" обяви намерение да обжалва решението. Компанията би могла да постигне намаляване на броя на установените нарушения и съответно на общата финансова санкция. Адвокатите на компанията заявиха, че е безпрецедентно щатът да определя броя на нарушенията въз основа на броя на хората, които евентуално са чули или видели подвеждащите изявления. Според тях няма доказателства тези изявления действително да са навредили на когото и да било.

Адвокатите на Фейсбук заявиха също, че след завеждането на делото от щата Ню Мексико през 2021 г. компанията е променила политиките си и премахва 99 процента от съдържанието, което нарушава стандартите ѝ.

Същевременно "Мета" съобщи в сряда, че печалбата й се е увеличила през третото тримесечие, предаде ДПА.

Нетната печалба на компанията възлиза на 9,86 милиарда долара, или 3,83 долара на акция. За сравнение, през същия период на миналата година тя е била 2,709 милиарда долара, или 1,05 долара на акция.

Приходите на компанията за периода са нараснали с 26,1 процента до 64,601 милиарда долара спрямо 51,242 милиарда долара година по-рано.

Основателят и главен изпълнителен директор на "Мета" Марк Зукърбърг заяви, че през това тримесечие компанията е постигнала "важни етапи по пътя към предоставянето на персонален свръхинтелект на всеки", включително чрез пускането на моделите за изкуствен интелект Muse и Muse Wonder.

"Мета" притежава също услугата за съобщения Уотсап (WhatsApp), платформата за снимки и видеоклипове Инстаграм (Instagram) и социалната мрежа Тредс (Threads), която е алтернатива на платформата Екс на Илон Мъск.

Дир.бг