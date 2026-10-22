Хиляди хора се струпаха по улиците на Белград снощи, за да посрещнат студентите, които пристигат в сръбската столица за заключителния им митинг преди предсрочните парламентарни избори в неделя, предаде Асошиейтед прес. Предсрочните избори на 25 октомври се разглеждат като сблъсък между бившия президент Александър Вучич и младежкото движение, което близо две години организира протести срещу неговото управление, предаде БТА.

Жителите на Белград запалиха факли и опънаха червен килим в центъра на сръбската столица, за да посрещнат студентите, които пристигнаха в града, след като през последните няколко дни изминаха пеша пътя до столицата от различни части на страната.

Същевременно Александър Вучич проведе в сряда митинг в южния град Ниш, на който се събраха хиляди негови привърженици, съобщава АП. В речта си той изрази увереност, че дясната Сръбска прогресивна партия (СПП) ще спечели изборите.

Бившият сръбски президент се стреми да се върне на власт като министър-председател след вота в неделя, след като през септември подаде оставка от президентския пост, за да може да води предизборната кампания, посочва АП.

"В училищата и университетите вече няма да има политика", заяви Вучич на митинга в Ниш.

Той повтори обвиненията си, че студентите и техните преподаватели действат по указания от чужбина, за да "разрушат" страната.

Очаква се изборите в неделя да бъдат оспорвани, тъй като според социологическите проучвания СПП на Вучич и "Студентската листа" имат близки резултати. Това прави изхода от вота несигурен и поражда опасения от инциденти, ако и двете страни обявят победа след края на изборния ден, посочва АП.

Вчера сръбските власти задържаха шестима души по подозрение, че са планирали безредици в изборния ден. В миналото полицията е извършвала подобни арести преди големи протести. Критици на правителството твърдят, че тези действия целят да сплашат хората, възнамеряващи да участват в демонстрациите, отбелязва информационната агенция.

Очаква се студентският митинг в Белград днес вечерта да събере хиляди хора. Той ще се проведе на централния площад "Славия", където студентите организираха най-многолюдните си прояви по време на протестите, които разклатиха властта на Вучич по-силно от всякога през последните 12 години, през които той заемаше постовете на министър-председател и на президент.

Студентите, които се включиха в похода до Белград, преминаха в сряда вечерта по червен килим, поставен в центъра на града за церемонията по посрещането им. Целта на неколкодневните походи е студентите да достигнат и до селските райони на Сърбия, които традиционно са крепост на Вучич, посочва АП.

Протестите на студентите започнаха след трагедията на жп гарата в северния град Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при която загинаха 16 души. Младите хора в страната поискаха да бъде потърсена отговорност за смъртните случаи, които според тях се дължат на корупция и произтичащата от нея небрежност при ремонтните дейности.

Международни наблюдатели на изборите и Европейският съюз изразиха загриженост относно сигурността и честността на вота след широко разпространени нередности при предишни избори, информира още АП.

В доклад, публикуван вчера, сръбската мониторингова организация Център за изследвания, прозрачност и отчетност (ЦРТА) посочи "ограничаване на свободите и задълбочаване на неравенството" между участниците в изборите и гласоподавателите.

Според доклада активисти на опозицията са обект на наблюдение и разпити, а комуникациите им са подслушвани. Организацията отбелязва значително неравенство в отразяването на предизборната кампания в основните медии в полза на Вучич, както и над 100 случая на насилие по време на кампанията.

Дир.бг