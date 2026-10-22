59-годишен мъж от село Велино е бил измамен при закупуване на електрическа тротинетка. Мъжът платил 400 евро, но не получил превозното средство, съобщиха от пресцентъра на полицията.
59-годишният подал сигнал в РУ – Шумен за измамата вчера, която по негови данни е станала в дните от 14 до 17 октомври.
След обява в една от социалните мрежи за продажбата на тротинетката, мъжът се свързал с продавача, който му поискал аванс от 200 евро. Мъжът превел парите на посочена банкова сметка. След няколко дни му съобщили, че за да му я изпратят е необходимо да преведе остатъка от сумата – още 200 евро. Мъжът превел и тази сума, но така и не получил електрическата тротинетка.
За извършено престъпление по чл. 209 от НК е образувано досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ще открият измамника по банковата сметка. Никога не изпращайте предварително пари до непознати по частни обяви. Искайте плащане с наложен платеж и то след оглед на пратката в куриерския офис.
Анонимен
Сашко кунев пак ти ли се прояви?
Анонимен
Тез ора дет ги пишете секи ден ко напрайли,ИМЕНА НЯМАТ ЛИ!
Анонимен
Те във Велино всички с тротинетки ходят