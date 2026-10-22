15 години лишаване от свобода получи 33-годишен мъж от каолиновското село Сини вир за убийството на 54-годишния си баща. Присъдата е постановена от петчленен състав на Окръжния съд в Шумен, съобщиха от пресслужбата му.

Мъжът е признат за виновен за това, че на 4 април 2025 г. умишлено е умъртвил баща си, като е извършил престъплението с особена жестокост.

Тежкото престъпление бе извършено след семеен скандал за пари. Сигнал за починал мъж в дома му в Сини вир бе подаден на телефон 112 в следобедните часове на 4 април миналата година. Пристигналите на място медици констатирали смъртта на 54-годишния мъж, по чието тяло имало видими следи от насилие.

Малко по-късно криминалистите заподозрели и задържали сина на починалия – 31-годишния тогава мъж. При последвалите разпити той направил пълни самопризнания.

Наказанието си осъденият трябва да изтърпи при първоначален строг режим. Освен това той трябва да заплати и разноските по делото, които възлизат на 7929 евро.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативния съд във Варна в 15-дневен срок.

ШУМ.БГ