22-годишен от Велики Преслав е установен като извършител на противозаконно отнемане на мобилен телефон, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В 14,30 часа вчера 18-годишен подал сигнал в полицейското управление в старата столица, че предната вечер около 22,00 часа на улицата неизвестен е издърпал от ръцете мобилния му телефон Айфон 17 Про. Местните криминалисти влезли в дирите на извършителя и малко по-късно посетили жилището на 22-годишния местен жител. Там намерили и иззели телефон.

Направили претърсване и намерили два електронни „вейпа“, пълни с течност за пушене. 22-годишният признал, че е наркотик.

Работата по документиране на престъплението продължава, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ