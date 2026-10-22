Най-богатите европейски футболни клубове са изградили търговска машина, която генерира почти половината от приходите им, помагайки за укрепването на финансовия елит и отдалечаването му от останалите, сочи ново проучване. Докладът на Football Benchmark и World Football Summit показва, че търговските приходи са изместили телевизионните права като водещ източник на доходи.

Проучването на консултантската компания очертава две основни трансформации. Близо 49% от оперативните приходи на десетте най-печеливши клуба за 2024/2025 са търговски и други, като увеличението от 2008/2009 е със 17%. В същото време приходите от телевизионни права, включително от турнирите на УЕФА, са спаднали от 42% на 32%, а мачдей приходите – от 27% на 19%.

Въпреки свиването на последните две пера, оперативните приходи на изследваните десет клуба почти са се утроили за последните 16 години и скачат от 2,7 милиарда евро на 8,4 милиарда евро.

Промяната се случва на два етапа. Търговските приходи изпревариха телевизионните в началото на миналото десетилетие. До 2018/2019 това се случва най-вече за сметка на мачдей приходите, които спаднаха до 16% от оперативния оборот, докато телевизионните се смъкват до 40%. Според доклада тази фаза съвпада с дигитализацията и глобализацията посредством социалните мрежи и новите онлайн платформи.

След пандемията спадът в приходите от телевизионни права продължава и преминава от 38% за 2021/2022 до 32% през 2024/2025, но за този период мачдей приходите очаквано се покачват.

Проучването на Football Benchmark и World Football Summit е базирано на финансови доклади на УЕФА, Deloitte и собствени данни.

Дир.бг