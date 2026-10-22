Посрещнете Новата година със стил и класа, в звездна обстановка и компания! На първа линия море, в началото на Морската градина на Бургас, ви очаква Гранд хотел и СПА Приморец – където още сега можете да резервирате вълшебни празници с отлична програма и специално изградена за Нова Година Шатра и Сцена :

30.12.2026: Ден за релакс, изкусна кулинария и гръцки ритми

Домакините ще ви приветстват с коктейли. След това можете да се отпуснете в елегантното лоби, защо не до камината, да поемете на разходка из града или да се насладите на СПА центъра – да поплувате, да се отпуснете в сауната и релакс зоната. Ако предпочитате екзотичен масаж, фризьорски или козметични процедури, за вас те ще са на специална цена. Вечерта идва време за кулинарни приключения – шеф-готвачите ще се погрижат да поглезят небцето ви с отлични предложения. Черешката на вечерта ще бъде партито с гръцката звезда ТРИАНДАФИЛОС и бузуки бенд , които ще раздвижат обстановката и ще ви заредят с още добро настроение.

31.12.2026: 5-звездна гала вечеря със специална програма

Звездите на Нова година ще сте вие и ще бъдете подходящо обгрижени. Закуската ще бъде чудесна и съобразена с празника и сезона. После - избирате вие - още СПА, разходки или пък тотален релакс в класна и красива обстановка. Следобедът е запазен за специално събитие-изненада. А вечерта - ще бъде разточителна и щедра, за да започне както трябва Новата година за вас и любимите ви хора. Ще бъде вкусно, забавно и интересно. В специално украсена разкошна зала, създадена ексклузивно за празника, екипът на ресторанта ще ви поднесе 6-степенно меню, което подготвя още отсега концепцията. За доброто ви настроение ще се погрижат истински звезди - GIPSY KINGS и GOLDSINGERS - гостуващ бенд от Монако . Ще бъде класно, весело и незабравимо - точно както подобава на най-знаковия празник за годината, когато, както казват, има значение къде и с кого си - а в “Приморец” мястото и компанията винаги са правилни и отбрани.

01.01.2027: Празничен брънч и вечеря с още музика

Знаем, че никой не иска празниците да приключват - а първият ден от новата година винаги е специален. Затова ще имате достатъчно време за още класен релакс и почивка. За да се заредите със сили след празничните танци и забава, екипът ще ви поднесе празничен брънч с подбрани специалитети. За най-малките ще има различни занимания и игри, а вечерта отново е запазена за още музика и гастрономически шедьоври.

Вие избирате колко дълго ще продължи празничната ви ваканция: хотелът е подготвил пакети с 2, 3 или 4 нощувки:

https://hotelprimoretz.bg/bg/oferti/praznichni-novogodishni-paketi-2026-2027

Включени СПА услуги: ползване на вътрешен басейн, сауна, арома сауна, парна баня, джакузи, фитнес и релакс зона; паркинг, всички такси и ДДС;

10 % отстъпка от всички СПА терапии, масажи, фризьорски и козметични процедури

Всеки гост, резервирал пакет настаняване за Нова година, получава 10 % отстъпка за настаняване в хотела през 2027 г.

И още добри новини: 10 % намаление за резервации до 30.10.2026 г.

Ако всичко това ви звучи добре още отсега - Гранд хотел и СПА Приморец има и тематични пакети за Коледа.

https://hotelprimoretz.bg/bg/oferti/koleda-grand-hotel-spa-primorets-2026

Винаги е добра идея да си подарите почивка на първа линия море, особено на специално място като “Приморец”: хотелът-символ на гостоприемството на Бургас, който приема специалните гости на града от 1959 г. до днес. Бъдете и вие сред тях - всеки миг тук си заслужава, а Нова година винаги е 5-звездна - като вас.

За повече информация и резервации: тел. 056 / 81 23 45

Платена публикация