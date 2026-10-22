Европейският парламент прие днес с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 въздържали се резолюция срещу руските удари по плавателни съдове в Черно море. В текста е отправен призив ЕС да осигури финансиране за България и Румъния, така че да подпомогне подобряването на сигурността в региона, предаде БТА.

За съдържанието на резолюцията бяха внесени предложения от групите на "Зелените", Европейската народна партия (ЕНП), "Обнови Европа", Европейските консерватори и реформисти и Социалистите и демократите. Сред вносителите са българските евродепутати Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Радан Кънев, Ева Майдел, Емил Радев и Илия Лазаров (ЕНП), както и Илхан Кючюк ("Обнови Европа").

Продължаващата война на Русия срещу Украйна беше умишлено разширена така, че да застраши гражданското морско корабоплаване, пристанищната инфраструктура и търговското корабоплаване в Черно море, като изложи на опасност моряци от много националности, включително чрез вълна от нападения с дронове срещу украински пристанища, Дунавския коридор и съоръжения за износ на зърно, като по този начин се подкопават сигурността и икономическата стабилност в по-широкия Черноморски регион, със сериозни последици за глобалната продоволствена сигурност, се посочва в приетия текст.

Руските нападения срещу търговското корабоплаване в Черно море се засилиха рязко от средата на 2026 г. и се разпространиха от украински води към изключителните икономически зони и териториалните води на България и Румъния - държави от ЕС и НАТО. Над 20 членове на граждански екипажи са загинали или изчезнали, отбелязва ЕП.

Според международното хуманитарно право нападенията срещу граждански плавателни съдове, особено при въоръжен конфликт, не могат да бъдат оправдани като инциденти или грешки, те представляват сериозна заплаха за сигурността и суверенитета на държавите от ЕС и, когато се извършват в техните териториални води, представляват нарушение на териториалния им суверенитет, пише в резолюцията.

Дир.бг