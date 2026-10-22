Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е използвала касетъчни бойни глави при снощните удари по Киев с единствена цел да нанесе възможно най-много щети по гражданска инфраструктура и жертви сред цивилното население.
"През нощта Русия използва, наред с други оръжия, три балистични ракети с касетъчни бойни глави срещу Киев. Тези ракети са проектирани да детонират във въздуха, когато се приближават към целите си, разпространявайки щети в район с диаметър 400 метра", написа Зеленски в "Екс".
Той разказа, че една от ракетите е ударила историческия квартал в центъра на столицата Печерск, уцелвайки района между Киево-Печорската лавра и Свето-Въведенския манастир, като са били повредени манастирски сгради, домове, магазини, кафенета и др.
"Изборът на оръжие беше умишлен, изборът на целевата зона беше умишлен, както и намерението да се нанесат възможно най-много щети и загуби сред цивилното население. Нямаше военна цел наблизо, дори на теория, и оръжието беше предназначено да причини широко разрушение", заяви Зеленски.
Според него Русия не е променила начина, по който води войната и не предприема никакви стъпки, които биха сигнализирали за истинско желание за нейното прекратяване.
Зеленски посочи, че в Харков е бил ударен редовен крайградски влак. Атакувани са били още Днепър, Марганец, Николаев и Херсон, както и градове и села в Киевска, Житомирска, Донецка, Харковска, Черниговска и Ровноска области.
Украинските военновъздушни сили съобщиха по-рано днес, че Русия е изстреляла 210 дрона, включително 110 варианта с реактивен двигател, заедно с ракети "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс".
"Русия продължава да насочва атаки към нашата енергийна инфраструктура. От 11 октомври насам са нанесени над 170 удара по критични енергийни съоръжения, въпреки че сваляме значителен брой "шахеди" и някои от ракетите", подчерта украинският президент.
По сумите му разузнавателни служби на страната съобщават, че Русия е определила приоритети "за по-нататъшен терор срещу украинците през следващите седмици и "очевидно се възползва от забавянето на доставките на противовъздушна отбрана от нашите партньори".
"Инструктирах Министерството на отбраната, заедно с военното командване и Министерството на външните работи, да информират нашите партньори за всеки аспект на реалната ситуация и заплахите, пред които сме изправени, въз основа на разузнавателни данни. Важно е да се ускорят доставките на вече одобрените отбранителни пакети", призова Зеленски.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
А каква всенародна радост бе когато американците започнаха доставките на касетъчни муниции на украинците през 2023. Каквото повикало такова се обадило
Анонимен
Бандеровските фашисти са голямото зло за цяла Европа!!!
Анонимен
Обективно погледнато, преди няколко месеца, в началото на лятото май, от РФ предупредиха всички, специално посолствата, че ще атакуват сериозно Киев и призова населението и посолствата да се изнесат. Което значеше, че ще атакуват военни обекти, а те са твърде много. За да се постигне целта демилитаризация. Предупредиха и го вършат. Лошо е за обикновените хора, но щом Зеленски им е на сърце, така е