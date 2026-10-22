Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е разследван по ново дело, по което е заподозрян, че е използвал жест с легионерска символика през октомври 2025 г., съобщават телевизия Диджи 24 и сайтът Зиаре, позовавайки се на източници.

Това е петото поред разследване срещу Джорджеску, който се намира в предварителния арест от 29 септември по дело, по което е обвинен в измама в размер на над 1 милион евро. Според сайта Зиаре полицаи са отишли днес в Централния арест в Букурещ, за да го разпитат, но той се е позовал на правото си да откаже да даде показания.

Според сайта новото дело се отнася до престъплението използване на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски символи.

Разследването срещу Джорджеску е свързано с противоречив жест с легионерска символика, който бившият кандидат за президент направил през октомври 2025 г., след като се явил в полицията, за да се разпише съгласно наложения му съдебен контрол, информира БТА.

След явяването си в полицейския участък той посетил намираща се наблизо църква, а на излизане отправил поздрав с вдигане на дясната ръка, която преди това е поставена върху сърцето, посочва Диджи 24.

Телевизията отбелязва, че подобен жест той е правил и при други обстоятелства, включително през февруари 2025 г., когато излизал от изслушване в Главната прокуратура.

Вчера румънските медии съобщиха, че срещу бившия кандидат за президент е започнало ново дело, по което е заподозрян, че се е опитал да унищожи устройства, използвани от следователите в разследването срещу него. Той също така е разследван за измама в размер на над 1 милион евро, а отделно е изпратен на съд по други две дела, по които е обвинен съответно в действия срещу конституционния ред и в пропаганда на фашистка идеология.

Букурещкият съд разреши на 13 октомври Джорджеску да бъде освободен под домашен арест, но той остава в полицейския арест до разглеждане на обжалването на тази мярка, което е насрочено за утре.

Дир.бг