ЦСКА спечели първата си точка в основната фаза на Лигата на конференциите след много интересен и на моменти драматичен мач срещу Нордшеланд като гост, завършил при 2:2.

"Червените" на треньора Маркус Гиздол започнаха мача вихрено и поведоха в резултата, през втората част бяха изравнени, а след това с човек повече на терена стигнаха до късен изравнителен гол. В герой за българския тим се превърна аржентинеца Леандро Годой, който вкара два гола, а за датчаните на два пъти точен беше египетският национал Ибрахим Аде.

Така българският тим откри актива си в турнира, след като на старта допусна загуба срещу френския гранд Монако. И днес отборът на Гиздол впечатли с желанието си и пресиращия футбол, направи много пропуски, но и беше уязвим в отбрана. Може да се каже, че равният резултат е съвсем заслужен, а двата тима можеше да си вкарат много повече от четири гола.

Равенството продължава негативната тенденция на българските отбори в Дания, като все така нямаме победа. Резултатът означава, че след 11 мача родните тимове са с актив от нито една победа, шест равенства и пет загуби. Предвид предварителните прогнози резултатът може да се счита положителен за ЦСКА. Нордешаланд до момента няма загуба на своя стадион през сезона.

Родният тим започна вдъхновено и бе на сантиметри от това да вкара гол още в третата минута. При страхотно изпълнение от дистанция на Стефано Сенси вратарят докосна топката с върха на пръстите си и я прати в гредата, предотвратявайки гола.

Добрата игра на "червените" в черни екипи и сериозната висока преса, която имаше и в мача с Монако, даде бързо резултат. Сенси отне топка в опасна зона в деветата минута и тя отиде за Леандро Годой, а той финтира вратаря преди да вкара за 1:0!

Още следващата атака също беше много опасна. Годой пропусна за Йоанис Питас, а той не успя с неудобния ляв крак да отправи добър удар от чиста позиция. В 15-ата минута дойде още един шанс - Анджело Мартин се пробва с коварен удар отдалеч и вратарят неуверено спря топката, затвърждавайки притесненията на домакинския отбор.

Натискът продължи. Годой взе една топка между трима защитници и я прати под гредата, но вратарят Ханес направи четвърто спасяване от началото на мача - и то най-впечатляващото.

След това Нордшеланд влезе в мача и започна да прави никак не лоши атаки. При една такава 25-ата инута се стигна до центриране от десния фланг и удар с глава на египтянина Адел, а Фьодор Лапоухов направи страхотно спасяване.

В последвалите десетина минути мачът се изнерви много заради решенията на съдията. Играчи и на двата отбора имаха претенции заради груби нарушения, а освен това по един трябваше да напусне терена за минута заради оказване на медицинска помощ. Накъсването все пак беше в полза на ЦСКА. До края на полувремето защитниците на гостите трябваше да правят няколко важни намеси, но до нови опасности пред вратата им не се стигна.

За съжаление началото на второто полувреме не беше добро за ЦСКА. Въпреки че "червените" отправиха няколко опасни центрирания, допуснаха абсурден гол в 55-ата минута. Тогава Давид Пастор реши да пази една топка и да я остави за вратаря, вместо да я изчисти. От това се възползва Адел, който протегна крак и вкара за 1:1.

Голът даде импулс на датчаните и в 60-ата минута Янсен отправи много опасен удар в долния ляв ъгъл на Лапоухов, но беларуският страж се справи отлично и изби в корнер.

За съжаление обратът стана пълен в 68-ата минута. Александър Линд даде страхотна асистенция с пета към Ибрахим Адел и египетският национал с безпощаден удар вкара за 2:1.

Головите положения продължиха. Леандро Годой имаше шанс да възстанови равенството, отново заобикаляйки вратаря, но не му остана ъгъл. На другата врата пък Линд изпусна сам срещу Лапоухов.

В 76-ата минута дойде добра новина за "червените". Джъстин Янсен от домакините задържа Стефано Сенси и получи втори жълт картон. Макар и с човек по-малко, датчаните стигнаха до ново голово положение в 83-ата минута, когато Хьолте Бьо стреля по земя, а Лапоухов отрази с крак.

Моментът за ЦСКА дойде в 88-ата минута. Питас и Жордао направиха страхотна комбинация, а кипърецът стреля с крак. Последва спасяване, но топката попадна в Годой и той вкара втория си гол за 2:2. После играчите на двата отбора се сдърпаха и това доведе до няколко жълти картона, а попадението бе дълго гледано с ВАР преди да бъде потвърдено.

До края ЦСКА опита да осъществи нов обрат в мача, но до такъв не се стигна.

Нордшеланд: Хансен, Акуа, Виктор Нелсон, Маркман, Норхайм, Янсен, Рьойкяер, Лехтеенмеки, Адел, Линд, Бертелсен.

ЦСКА: Лапоухов, Пастор, Алмейда, Родригес, Мартино, Ебонг, Жордао, Панайотов, Сенси, Питас, Годой.

Дир.бг