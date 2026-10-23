Изправен пред засилен натиск от страна на САЩ, украинският президент Володимир Зеленски предупреди президента на САЩ Доналд Тръмп да не прави допълнителни отстъпки към Русия и заяви в интервю за Си Ен Ен, че вдигането на санкциите би направило Москва по-силна.

"Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен - каза Зеленски - Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите."

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха рязко през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е "на грешната страна на историята", след като сключи сделка за доставки на дизелово гориво с руския президент Владимир Путин и отмени санкциите срещу Русия.

Появиха се и съобщения, че основателят на "Спейс Екс" Илон Мъск е разпоредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Старлинк, който е от ключово значение за украинската армия, отбелязва ДПС, цитирана от БТА.

Сега Зеленски подчертава, че напрежението между страната му и Вашингтон няма нищо общо с личностите на лидерите. Той предупреди също, че Путин няма намерение да прекрати войната.

Украинският президент каза, че срещата му в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф е била продуктивна, но добави, че не е убеден в готовността на Путин за мир. Вчера Киев отново беше подложен на руски атаки.

"Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко", каза Зеленски и добави, че именно затова очаква партньорите на Украйна да не му дават възможност да стане по-силен.

Путин е играч, но играе с човешки животи, смята украинският му колега.

Зеленски потвърди готовността на Украйна да замрази сегашните фронтови линии, за да бъде постигнато прекратяване на огъня, да спре кръвопролитието и двете страни да седнат на масата за преговори.

Той обаче подчерта, че отстъпването на територии, които са под украински контрол, не подлежи на обсъждане.

Украинският президент отправи също така две конкретни искания към съюзниците на страната си: да не отменят санкциите срещу Русия и да предоставят на Украйна по-модерни оръжия.

Междувременно Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до системата Старлинк, но отказа да коментира дали е разговарял с милиардера по въпроса.

"Не искам да коментирам това, дали аз съм се обадил или някой друг се е обадил, предполагам, че няма значение. Важното е, че той го възстанови", каза Тръмп пред журналисти, когато беше попитан дали е разговарял с Мъск. Той не даде допълнителни подробности.

Украйна използва системата за комуникации на бойното поле и за операции с дронове. Ограничаването на сателитната услуга е затруднило мисиите на украинските ударни дронове и дроновете за противовъздушна отбрана срещу Русия.

Dir.bg