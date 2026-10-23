Мъж и жена са откарани в шуменската болница след инцидент тази сутрин на АМ „Хемус“ до пътен възел „Диамант“, съобщиха от пресцентъра на полицията.
На 345 км. От магистралата в посока Варна водач на лек автомобил Хюндай със софийска регистрация загубил контрол над автомобила, ударил се в крайпътна мантинела, след което излязъл от пътното платно и спрял в крайпътна нива.
С линейка за преглед в шуменската болница са били откарани водачът и жена, която пътувала на предната дясна седалка.
Движението на мястото на инцидента се контролира от полиция.
Малко преди 10,00 часа е получен и втори сигнал за ПТП на етапна връзка на магистралата. Самокатастрофирал е водач на лек автомобил, като няма данни за пострадали.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ей шофиорчетата при дъжд скоростта се намалява особено на път с изтрита настилка какъвто е т.н. "магистрала"! Ама кой да ви каже, Тодор Колев го няма даже?