Мъж и жена са откарани в шуменската болница след инцидент тази сутрин на АМ „Хемус“ до пътен възел „Диамант“, съобщиха от пресцентъра на полицията.

На 345 км. От магистралата в посока Варна водач на лек автомобил Хюндай със софийска регистрация загубил контрол над автомобила, ударил се в крайпътна мантинела, след което излязъл от пътното платно и спрял в крайпътна нива.

С линейка за преглед в шуменската болница са били откарани водачът и жена, която пътувала на предната дясна седалка.

Движението на мястото на инцидента се контролира от полиция.

Малко преди 10,00 часа е получен и втори сигнал за ПТП на етапна връзка на магистралата. Самокатастрофирал е водач на лек автомобил, като няма данни за пострадали.

ШУМ.БГ