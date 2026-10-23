Три неистински банкноти с номинал от 20 евро са иззети от павилион на бул. „Велики Преслав“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Проверката е извършена на 21 октомври от служители на криминална и икономическа полиция към Областната дирекция на МВР в Шумен. Действията били предприети след оперативен сигнал за държане и използване на подправени парични знаци.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс.

ШУМ.БГ