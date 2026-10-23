Неправоспособен 38-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест след преследване с автомобили по улиците на града, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Около 17,00 часа вчера на бул. “Мадара“ в Шумен екип на Охранителна полиция застигнал лек автомобил Фолксваген Пасат с търговищка регистрация. Водачът криволичил по пътното платно и създавал предпоставки за инцидент на пътя. Екипът подал звуков и светлинен сигнал за спиране няколко пъти, но шофьорът ускорил скоростта. .
При преследването по улица „Владайско въстание“ мъжът навлязъл в насрещното движение, на бул. “Ришки проход“ не спрял на знак Стоп, продължил движението си и на ул. “Шуменска комуна“ загубил контрол и се блъснал в електрически стълб.
Мъжът изскочил от колата и побягнал. След кратко преследване бил настигнат и задържан. В Районното станало ясно, че той е неправоспособен.
Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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Анонимен
Защо не напишете кой е водача употребил алкохол и катасрофирал в село Кълново миналата седмица ще бъде много интересно.
Анонимен
Да се благодари че ченгетата не са го застреляли.
ВАГинист - дизели
Недейте да плюете човека, не книжката кара колата, а човек кара. Карал си е колата, фолксваген, добър автомобил, от Търговище е, добър човек. Ама откъде да знае че ще го погнат. То полицията като види Търговищка регистрация и все ни спира.
търговищянин
Ами като са го уплашили полицайте, какво да прави човека? Ще бяга , разбира се. Искали да го спрат, ама той не спрял, не е имало нужда да го гонят, можеше да бъдат по-човечни и да не му правят проблеми. То в нашия град е както е в Шумен, много народ си кара без проблем и без книжки.
Анонимен
Ами като е добър човек защо не е спрял ами бяга няма значение от къде е