Неправоспособен 38-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест след преследване с автомобили по улиците на града, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Около 17,00 часа вчера на бул. “Мадара“ в Шумен екип на Охранителна полиция застигнал лек автомобил Фолксваген Пасат с търговищка регистрация. Водачът криволичил по пътното платно и създавал предпоставки за инцидент на пътя. Екипът подал звуков и светлинен сигнал за спиране няколко пъти, но шофьорът ускорил скоростта. .

При преследването по улица „Владайско въстание“ мъжът навлязъл в насрещното движение, на бул. “Ришки проход“ не спрял на знак Стоп, продължил движението си и на ул. “Шуменска комуна“ загубил контрол и се блъснал в електрически стълб.

Мъжът изскочил от колата и побягнал. След кратко преследване бил настигнат и задържан. В Районното станало ясно, че той е неправоспособен.

Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ