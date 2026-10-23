Етиопската звезда в маратона Рути Ага бе наказана да не се състезава за период от шест години. 32-годишната бегачка, която има шест призови класирания в "мейджър" състезанията (Токио, Бостън, Лондон, Сидни, Берлин, Чикаго и Ню Йорк), бе призната за виновна заради... фалшива рецепта, с която е оправдала положителната допинг проба.

Етиопката бе хваната с метилпреднизолон - синтетичен кортикостероид, който е забранен в професионалния спорт, където може да се използва за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ага го е приемала заради контузия на коляното, а разследващите стигнаха до извода, че рецептата, която е представила за въпросното вещество е издадена от несъществаща клиника и всъщност е написана от неин роднина, представил се за лекар.

Звеното за почтеност в леката атлетика потвърди, че Ага е получила санкция от 2 години за използването на забранено вещество и още четири като допълнение за измамата, с която е опитала да оправдае вече стореното от нея.

Ага е дала положителната проба през март тази година, когато е била класирана като №11 в света.

Тя спечели маратона в Токио през 2019-а, има две втори места в Берлин, едно сребро в Токио, бронз в Берлин, както и трето място в Ню Йорк. Самата състезателка признава, че близо година е имала проблем с коляното, а лекарството ѝ е било предписано от специалист в клиника в предградията на Адис Абеба. Етиопската допинг агенция обаче започва проверка и не намира медицинско заведение с даденото от Ага име.

А след като се свързва с "доктора", издал рецептата, се оказва, че става дума за роднина на лекоатлетката, който направил това като услуга. Самият мним медик е признал за това.

Ага бяга също и на 5000 и 10 000 метра, като има сребро на световното за девойки в първата дисциплина, както и злато на първенството на Африка до 20 години от 2013-а.

Най-доброто ѝ време в маратона е 2:18:34, а в полумаратона - 1:06:39.

Дир.бг