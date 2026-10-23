Правителството на САЩ подготвя затягане на мерките, насочени към предотвратяване на влизането в страната на хора, които може да са били изложени на вируса Ебола.

Според меморандум, публикуван вчера, пътуващите със самолет към САЩ ще трябва да декларират, че през предходните 21 дни не са пребивавали в Демократична република Конго.

През май Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, CDC, въведоха правила, които не допускаха пътници на авиокомпании, пребивавали в ДР Конго през последните три седмици. Страната е в центъра на епидемията от 2026 г. През юли ограниченията бяха разширени и за американски граждани.

Новата заповед на CDC влиза в сила на 3 ноември. Тя задължава всички пътници, пътуващи със самолет към САЩ, да подават декларация в електронен или хартиен формат.

Организацията Airlines for America, която представлява United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines и Delta Air Lines, ще проведе брифинги с големи американски и чуждестранни авиокомпании, за да разясни как превозвачите трябва да изпълняват новите изисквания.

По-рано тази година, като част от мерките срещу Ебола, CDC забрани влизането в САЩ на чужди граждани, които са били в Уганда или Южен Судан през предходните три седмици.

Щамът Бундибуджо на вируса се е разпространявал незабелязано в продължение на месеци, преди епидемията да бъде обявена през май. Той причинява смърт при приблизително половината от заразените, а към момента няма одобрено лечение или ваксина.

По данни на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията, досега епидемията е потвърдено причинила смъртта на около 4700 души в Африка.

CDC съобщи, че до този момент в САЩ не са регистрирани случаи на Ебола, свързани с настоящата епидемия.

Дир.бг