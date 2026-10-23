2 086 души са заличени от предварителните избирателни списъци за изборите за президент и вицепрезидент в област Шумен. Общият брой на избирателите с право на глас тази неделя е 185 537 души.



В предварителните списъци избирателите бяха 187 623. Списъците са актуализирани от общинските администрации, като от окончателните са премахнати хора с променен избирателен статус, включително отсъствие от страната, подадени заявления за гласуване на друго място, както и други законови основания.

От предварителните избирателни списъци, публикувани в началото на септември, най-много са заличените в община Шумен – 1 326. С 320 са по-малко избирателите в Каолиново, със 191 – в Нови пазар, 173 – във Венец, 98 – в Никола Козлево, 78 – в Хитрино, 74 – във Върбица, 6 – във Велики Преслав.

В общините Каспичан и Смядово имащите право на глас са се увеличили. В Каспичан те са повече с 59 повече. 6 566 са били по предварителни избирателни списъци, а по окончателните са 6 625.

В Смядово разликата е от плюс 121. Към 4 септември са били 5 177, а сега 5 298.

За президентските избори в 30 многомандатен избирателен район – Шумен (30 МИР) са образувани 317 избирателни секции, от които 22 са с подвижна избирателна кутия. Това съобщи за ШУМ.БГ секретарят на Районната избирателна комисия Надежда Върбева.



Единадесет подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) са разкрити в община Върбица, четири – в община Шумен, три – в Хитрино, две – във Венец, и по една – в Каолиново и Никола Козлево.



Избирателни секции ще бъдат разкрити и в болниците в Шумен и Велики Преслав, както и в ареста в областния град.



В 247 секции ще се гласува с машини, като в 98 от тях ще има по две устройства. В други 70 секции, в които избирателите са под 300, ще се гласува само с хартиени бюлетини.



За първи път на тези избори ще бъдат използвани тактилни шаблони за експериментално гласуване на незрящи хора. Те са предназначени за секциите, в които се гласува само хартиена бюлетина. В Шуменско са доставени 40 шаблона, като са разпределени в секциите по селата, където се гласува без машини, обясни Надежда Върбева.



Дванадесет от секциите, в които ще има шаблони, са в селата от община Шумен, шест са в община Нови пазар, пет – в Каспичан, четири – във Велики Преслав, три – в Смядово, и по две – във Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево и Хитрино.



Шаблонът представлява изрязан картон, който се поставя върху бюлетината и се закрепва с кламер от член на секционната избирателна комисия. С брайлова азбука са обозначени номерата и имената на кандидатските двойки. След поставянето на шаблона бюлетината се подава на избирателя, който сам отбелязва вота си с химикал в съответното поле.



Незрящите избиратели не са длъжни да използват този начин на гласуване. Те могат да упражнят правото си на глас и с придружител.

ШУМ.БГ



