Планът на САЩ за приключване на войната предвижда инвестиционна програма и членство на Украйна в ЕС в замяна на отказ от плановете на страната за присъединяване към НАТО, пише "Иконъмист". За Русия той предвижда облекчаване на санкциите, както и частично възстановяване на икономическите и политическите връзки със Запада. Освен това, пише изданието, е предвидено създаването на демилитаризирана зона в онази част от Донецката област в Украйна, която не е превзета от руските войски.

Освен това може да става дума за потенциално възобновяване на доставките на руски газ към Европейския съюз. Източници на в. "Ню Йорк Таймс" по-рано съобщиха, че в Европейския съюз вече са отхвърлили това предложение.

Както подчертава "Иконъмист" става дума за "очертанията" на мирен план, за които украинските власти са информирани, а подробностите по новото предложение на САЩ за уреждане на конфликта между Русия и Украйна все още остават неизвестни.

Решението на Вашингтон да прекъсне връзката на украинските дронове със Starlink можеше да изглежда като дипломатическо предупреждение. В Украйна това се усети на бойното поле. По време на един полет от небето са паднали дронове на стойност 1 милион долара, след като бяха въведени ограничения за скоростта на полетите над 160 км/ч. (Според украинските командири към 22 октомври връзката отново е заработила без ограничения на скоростта.)

Никой в администрацията на Тръмп не признава, че е взел това решение. По всяка вероятност то е произлязло от тесен кръг около президента, Мъск и Стив Уиткоф.

Източник в американското правителство твърди, че Тръмп [с последните си ходове] не се опитва да принуди Украйна да капитулира, а е жертва на "успешна руска информационна операция". Според източника президентът на САЩ е в паника заради ужасните резултати от проучванията на общественото мнение в навечерието на междинните избори и Зеленски е удобен изкупителен агнец.

Пратениците на Тръмп - Уиткоф и Кушнер - погрешно смятат, че мотивите на Путин са икономически и териториални, а не националистически, което ги прави уязвими към руски манипулации, пише "Иконъмист".

"Тръмп създава ужасна ситуация", казва бивш държавен служител, "но той също така е "зависим от идиоти". Натискът от страна на САЩ съвпада с опитите за спешно възстановяване на небалансирано мирно споразумение.

Украинските длъжностни лица не разполагат с пълна информация за последните предложения, но общата им схема им е добре позната.

В Донбас ще бъде създадена демилитаризирана зона.

Русия ще получи възможност да сключва бизнес сделки с американски компании, отмяна на санкциите и нормализиране на политическите отношения.

Украйна ще получи инвестиционен пакет и членство в ЕС в замяна на отказ от присъединяване към НАТО.

Новота "лакомство" за Путин е предложението за възобновяване на доставките на руски газ за Европа, както и за възобновяване на работата на "Северен поток".

Русия, изглежда, не е склонна към мир, тъй като се впуска в най-разрушителната зимна кампания, пише "Иконъмист". Най-вероятно тя ще удължава процеса, разчитайки на отстъпки под формата на санкции. Украинските преговарящи се опасяват, че американските пратеници ще сключат изгодни сделки още преди края на войната. От тяхна гледна точка "защо да чакаме и да губим време?", както се изразява един украински чиновник. "Времето е пари".

Тръмп отново показва, че предпочита Путин пред Зеленски. Конфронтационните отговори на украинския президент само засилиха напрежението.

Подходът на Зеленски, който парира Тръмп с критики за "слаби" решения, изглежда се основава на предположението, че разгромната загуба на изборите ще отслаби позициите му. Възможно е това предположение да е погрешно.

Колкото по-активно Конгресът, контролиран от демократите, провежда разследването срещу Тръмп, "толкова по-агресивно ще се държи той", отбелязва един от симпатизиращите му членове на Конгреса, като допълва "Това няма да е в полза на Украйна".

Дир.бг