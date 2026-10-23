Товарният кораб KHORYV, плавал под флага на Коморските острови, е бил ударен от дрон, преобърнал се е и е потънал в Черно море тази сутрин близо до румънските териториални води на около 13 морски мили от Констанца.

KHORYV е пътувал от Ерелли, Турция към Сулина, Румъния.

SOS сигнал е бил подаден около 10 часа. На борда е имало 13 души екипаж - 10 украински и трима азербайджански граждани. Един от тях е загинал, деветима са спасени, трима се издирват.

Румънските власти са започнали мащабна операция по издирване и спасяване, като са разположени кораби на граничната полиция и спасителния кораб ARTEMIS, управляван от Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM).

Поискан е и хеликоптер Black Hawk, но проливният дъжд и неблагоприятните метеорологични условия са му попречили да достигне мястото на инцидента.

119-метровият KHORYV е OBO Carrier (Ore-Bulk-Oil) - комбиниран кораб, предназначен за превоз на руда, насипни товари и течен петрол, построен е през 1983 г.

Дир.бг