Товарният кораб KHORYV, плавал под флага на Коморските острови, е бил ударен от дрон, преобърнал се е и е потънал в Черно море тази сутрин близо до румънските териториални води на около 13 морски мили от Констанца.
KHORYV е пътувал от Ерелли, Турция към Сулина, Румъния.
SOS сигнал е бил подаден около 10 часа. На борда е имало 13 души екипаж - 10 украински и трима азербайджански граждани. Един от тях е загинал, деветима са спасени, трима се издирват.
Румънските власти са започнали мащабна операция по издирване и спасяване, като са разположени кораби на граничната полиция и спасителния кораб ARTEMIS, управляван от Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM).
Поискан е и хеликоптер Black Hawk, но проливният дъжд и неблагоприятните метеорологични условия са му попречили да достигне мястото на инцидента.
119-метровият KHORYV е OBO Carrier (Ore-Bulk-Oil) - комбиниран кораб, предназначен за превоз на руда, насипни товари и течен петрол, построен е през 1983 г.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Щом е OBO Carrier значи не е возил към украйна нито зърно, нито сол, ами най ми е било петрол, а пък петрола е забранен.
Анонимен
Гераните бият по рупката и правят пожари. Морските дронове правят дупки в корпуса и потапят кораби. Кой се хвали с морските си дронове?
Анонимен
Залагам на откъснала се морска мина. Този вид кораби са конструктивно много здрави, с подсилен корпус от по-дебела стомана, поради липсата на укрепващи греди, заради възможността за пренос на течни товари. Морският дрон не може да нанесе такива големи поражения, че да потъне толкова бързо освен ако не е носил от гърмящата пшеница.
Анонимен
Събирам залози! Който залага, че ударът е от Украйна да цъкне палец нагоре, а който смята, че виновни са руснаците - палец надолу.
Анонимен
А който смята че са виновни инглизите, как да гласува