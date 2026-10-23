Филаделфия и ЛеБрон Джеймс постигнаха втората си победа в два мача досега през сезона в НБА. Обратът срещу един от бившите отбори на Краля бе знаменит, тъй като Сиксърс изоставаха с 29 точки разлика, но успяха да надвият Кливланд със 114:106.

И по този начин сложи край на невероятна серия.

След края на мача статистиците моментално изтъкнаха, че това е първи случай от 466 мача насам, в който отбор се връща в мача и изковава крайната победа след подобно изоставане.

Тези данни се следят от сезон 1996/1997 насам, когато в Лигата влиза детайлната статистика, която следи срещата отиграване по отиграване (play-by-play).

Това и е най-големия обрат за Филаделфия в този период, както и най-голямата пропиляна разлика за Кавалиърс. Кливланд бе 155-0 в подобни двубои, а Сиксърс - 0-156.

Също така Джеймс, който ще навърши 42 на 30 декември, постигна най-впечатляващото завръщане в мач в славната си кариера, продължаваща повече от две десетилетия.

Преди победата след изоставане от -29, най-значимите обрати за отбори на ЛеБрон бяха от -27 с Маями, отново срещу Кливланд през 2013-а и от -27 с Лейкърс срещу Далас през 2023-а.

Дир.бг